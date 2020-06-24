Cami ve Mescitlerde Cemaatle Vakit Namazlarının ve Cuma Namazlarının kılınması:

İl Hıfzıssıhha Kurulunun 23/05/2020 tarihli ve 2020/32 sayılı Kararı ve Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen "Cami ve İbadethanelerde Alınacak Önlemler” ile ilgili belirtilen tedbirlere riayet edilmesi kaydıyla, 24.06.2020 tarihinden itibaren cami ve mescitlerde beş vakit olarak cemaatle ibadet edilebilmesine, İlimizde yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde dış mekanlarda kılınabileceği belirtilen cuma namazlarının ise hava durumuna (yağışlı olması, aşırı sıcak vs.) bağlı olarak temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere ilgili kurallara uyulmak kaydıyla cami içerisinde de kılınabilmesine,

YKS Sınavlarında Alınacak Tedbirler:

Isparta İl Hıfzıssıhha Kurulu 24.06.2020 Çarşamba günü saat 10.00’da Vali Ömer SEYMENOĞLU başkanlığında toplandı.Tüm dünyada devam eden ve fiziksel temas, solunum vb. yollarla çok hızlı bir şekilde bulaşarak enfekte olan insan sayısını hızla artıran Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu sağlamak hayati önem taşımaktadır.Bu doğrultuda, Dünya sağlık örgütü tarafından “pandemi” ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılımına engel olmak amacıyla bugüne kadar birçok tedbir alınmıştır.Alınan tedbirler sonucunda virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi ve bu yönde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat dönemine geçilmiş olup, Cami ve Mescitlerle ilgili alınan tedbirler ve YKS sınavlarında alınacak tedbirler yeniden değerlendirilmiştir.Bu kapsamda;İl Hıfzıssıhha Kurulunun 18/06/2020 tarihli ve 2020/58 sayılı Kararı ile Yükseköğretim Kurumlan Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riski azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 09.30 ile 18.30 arasında kararda belirli istisnalar haricinde vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı.Sınava girecek öğrencilerin muhtemel kırtasiye ihtiyaçlarının giderilebilmesi amacıyla YKS sınavının yapılacağı okulların/sınav merkezlerinin etrafındaki kırtasiyelerin ve çalışanlarının belirtilen kısıtlamadan 27.06.2020 ve 28.06.2020 tarihlerinde muaf tutulmasına,Yukarıda alınan kararların ivedilikle planlanmasına/uygulanmasına, tüm kolluk ve belediye zabıtası birimleri ile ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından konunun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine,Alınan bu kararın bilgi için Valilik Makamına; gereği için Belediye Başkanlığına, tüm Kaymakamlıklara ve İlçe Belediye Başkanlıkları ile ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 24.06.2020