Balık Fiyatları Uçtu: Yeni Sezonun Başlangıcıyla Palamut Bolluğu

1 Eylül itibarıyla denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte balık fiyatları yükseldi ve sezon başladı. Beylikdüzü Gürpınar Balık Hali'nde balıkçıların "vira bismillah" diyerek denize açılmasıyla palamut bolluğu yaşanıyor. İşte sezonun başlangıcıyla ilgili detaylar:

Av Sezonunun Başlangıcı: Av yasağının kalkmasının ardından balıkçılar denize açıldı ve sezonun ilk balıkları büyük bir hareketliliğe yol açtı.

Palamut Bolluğu: Gürpınar Balık Hali’nde, palamut bolluğu balıkçıları sevindirdi. Ağlardan en çok palamut ve sardalya çıktığı belirtiliyor. Palamudun, hale getirilen balıklar arasında en çok talep gören türlerden biri olduğu vurgulandı.

Fiyatlar: Palamut : Çifti ortalama 150-200 TL arasında satışa sunuluyor.

: Çifti ortalama 150-200 TL arasında satışa sunuluyor. Sardalya : Kasası 500-700 TL aralığında.

: Kasası 500-700 TL aralığında. Hamsi : Kasası 1500-2000 TL arasında.

: Kasası 1500-2000 TL arasında. Tekir: Kasası 1000-1500 TL arasında.

Balıkçılar ve Beklentiler: Balıkçı Onurcan Akkoyun, bu yıl denizden yüksek beklentilerinin olduğunu ifade etti ve palamut, çinekop, hamsi gibi türlerle bereketli bir sezon geçirmeyi umduğunu belirtti. Akkoyun, palamudun bol olduğunu ve halkı bol bol palamut yemeye davet etti. Balığın sağlık açısından önemli olduğunu ve katkı maddesi içermeyen tek besin kaynağı olduğunu vurguladı.