YouTube ve Sokak Röportajlarında Yeni Kurallar Geliyor: RTÜK'ten Açıklama

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, YouTube ve sokak röportajlarıyla ilgili önemli düzenlemelerin yolda olduğunu duyurdu. İzmir'de yaşanan Instagram erişim engeli ve Dilruba Kayserilioğlu'nun cezaevine gönderilmesi gibi olayların ardından, RTÜK bu konularda yeni kurallar getirmeyi planlıyor. İşte detaylar:

Sokak Röportajları Düzenlemesi : RTÜK, sokak röportajlarının iftira ve yanlış bilgi içermemesi gerektiğini belirtti. Bu röportajlar denetim altına alınacak ve yanlış bilgilendirme yapılmasının önüne geçilecektir.

YouTube İçin Lisans Zorunluluğu : YouTube üzerinde yayın yapan kişilerin RTÜK'ten lisans alması zorunlu hale gelecek. Bu lisans 10 yıllık olacak ve yıllık ödemeler gerektirecek. Ayrıca, YouTube ve diğer dijital medya platformlarından elde edilen yayıncılık gelirinin yüzde 1,5’i RTÜK tarafından alınacak.

Gündüz Kuşağı Programları : RTÜK, gündüz kuşağındaki programlar hakkında artan şikayetler nedeniyle bazı önlemler alacak. Bu programların daha sıkı denetim altında olması bekleniyor.

Sosyal Medya Platformları : Instagram ve diğer sosyal medya platformlarının kapatılmasının BTK denetiminde olduğunu ifade eden Şahin, kişisel görüşüne göre bu kararların yerinde olduğunu belirtti.

RTÜK'ün Bağımsızlığı ve Şikayetler: RTÜK'ün bağımsız bir kurum olduğunu ancak siyasiler tarafından seçilen üyelerin yer aldığı mevcut sistemin işleyişinden memnun olduğunu vurgulayan Şahin, en fazla şikayetlerin diziler ve gündüz kuşağı programları hakkında olduğunu söyledi. Ayrıca, yorumları kapatma kararının hakaret ve tehditlere karşı korunma ihtiyacından kaynaklandığını belirtti.

Yeni düzenlemeler, dijital medya platformlarında ve sokak röportajlarında daha sıkı denetim ve düzenlemeleri beraberinde getirecek gibi görünüyor.