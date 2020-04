Bakanlık açıkladı: Türkiye'de can kaybı ve vaka sayısı

İstersek başarırız! Tarihimiz buna şahittir. Yeter ki düşünceli ve bilinçli hareket etmekten taviz vermeyelim. Ulaşacağımız güzel yarınlar bugün alınan tedbirler sayesinde olacaktır. Sorumluluklarımızı unutmayalım: Temas, Mesafe, İzolasyon.

Koca'nın açıklamalarından satır başları:

SON 24 SAATİN BİLANÇOSU

Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte 3083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 117 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 98 bin 674, can kaybı 2376 oldu.Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, '''' ifadelerini kullandı.Son dakika haberi: Türkiye'de koronavirüs pandemisine yönelik önlemler her geçen gün daha da sıkı bir şekilde alınmaya devam edilirken Bilim Kurulu bugün telekonferans yöntemiyle bir araya geldi.Toplantının ardından Bakan Koca açıklamalarda bulunuyor.Güven yoksa böylesine büyük bir salgının üstesinden gelinemez. Bu mücadelenin şeffaf bir şekilde yönetildiğini düşünenlere teşekkür ediyorum.Bu güveni zedeleyecek sözlerin sahipleri bu tedbirleri tehlikeye atıyor. Sizlerden bu noktaya dikkat etmenizi istiyorum. Hastalığın bazı aşamaları ve ilgili tedavileri konusunda bilgiler vereceğim. Ölüm oranlarıyla ilgili bazı karşılaştırmalarda yapacağım.Koronavirüsle mücadelede her gün daha iyiyiz daha ilerideyiz. Elimizdeki veriler salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor. Ancak bu tedbirleri esnetirseniz bu çabamız boşa dönebilir.Tedbirleri uygularsak ölüm oranları düşüyor, yeni hasta sayımız azalıyor. Kesin olan budur. Hiçbir umut sizi rehavete sürüklememelidir. Mücadele azmi vermelidir.Bugünkü vefat sayısı 117, toplam vefat sayısı 2 bin 376...Bugünkü vaka sayyısı 3 bin 83. Toplam vaka sayısı 98 bin 674