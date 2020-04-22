SDÜ REKTÖRÜ H .İLKER ÇARIKÇI PAYLAŞTI

Akademik Oda Orkestrasından TBMM'nin 100. Yıl Dönümüne Özel Kahramanlık Türküsü

Her daim Milli Mücadele ruhunu ayakta tutan ve Milli İradeye sahip çıkan TBMM'nin kuruluşunun 100.yılı ve #23Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anısına Akademik Orkestramız "Ispartadan Çıktım Başım Selamet" Türküsünü seslendirdiler. #TBMM100YaşındaSüleyman Demirel Üniversitesi Akademik Oda Orkestrası Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle “Evde Kal” çağrısına destek vererek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü anısına “Isparta’dan Çıktım Başım Selamet” türküsünü seslendirdi.Üniversitemiz Öğretim Üyesi Tenor Doç. Ömer Türkmenoğlu tarafından seslendirilen ve Musa Göçmen’in şeflik ettiği türküye Akademik Oda Orkestrası üyeleri enstrümanlarıyla bulundukları yerden eşlik etti. TBMM’nin 100’üncü yıl dönümüne özel hazırlanan türkü vatanını ve milletini çok seven, Milli Mücadele yıllarında gösterdiği kahramanlıkla tanınan Demirci Mehmet Efe’nin hikayesi anlatılıyor.Isparta’nın Gönen İlçesi’ne bağlı İğdecik Köyünde yaşamış olan Demirci Mehmet Efe, 15 Mayıs 1919’da İzmir’e giren Yunanlılara karşı Milli Mücadeleye katılmış, kuvvetleriyle 10 Temmuz 1919’da Umurlu’daki cephe komutanı İsmail Hakkı Bey’in emrine girmiş, 5 Ekim 1919’da Aydın Cephesi Umum Kuvay-i Milliye Komutanı olmuştur.Hazırlanan klipte Şef Musa Göçmen, Tenor Ömer Türkmenoğlu ve enstrümanlarıyla üniversitemiz öğretim görevlileri, Adil Levent Yüksel, Pelin Özkan Köşe, Hande Karayel, Yıldız Mutlu Yıldız, Melih Günaydın, Çağlar Baykal, Alper Er, Osman Önder, Arif Karakale, Anıl Akyol ve Ayça Ünal yer alıyor.