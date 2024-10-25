Isparta Belediyesinden Kısıtlama Duyurusu

102. Caddede İçme Suyu Hat Yenileme Çalışması: Trafik Kısıtlaması ve Su Kesintisi Duyurusu

Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, 102. Cadde üzerinde başlattığı içme suyu ana şebeke hattının yenilenmesi çalışmaları nedeniyle 25 Ekim 2024 Cuma günü saat 22.00’dan itibaren, cumartesi günü saat 24.00’a kadar bu bölgedeki trafiğin tamamen kapatılacağını duyurdu. Çalışmanın gerçekleştirileceği sürede bölgeye alternatif güzergahlar kullanılacak.

Ayrıca, 26 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 07.00’dan itibaren akşam saat 22.00’a kadar Anadolu Mahallesi ve Modernevler Mahallesi’nde su kesintisi yapılacak.

Trafik Kısıtlaması Detayları:

Kapanacak Yol: 102 Cadde, 3167 sokak kavşağı ile eski otogar kavşağı arası.

102 Cadde, 3167 sokak kavşağı ile eski otogar kavşağı arası. Kapanma Süresi: 25 Ekim Cuma günü saat 22.00’dan 26 Ekim Cumartesi saat 24.00’a kadar.

25 Ekim Cuma günü saat 22.00’dan 26 Ekim Cumartesi saat 24.00’a kadar. Alternatif Güzergah: Trafik akışı 102 Caddeden, 3167 Sokak üzerinden Sanayi Polis Karakolu kavşağına, Anadolu Mahallesi 131 Cadde ve 160 Cadde güzergahına yönlendirilecektir.

Su Kesintisi Detayları:

Tarih: 26 Ekim 2024 Cumartesi

26 Ekim 2024 Cumartesi Saat: Sabah 07.00’dan akşam 22.00’a kadar.

Sabah 07.00’dan akşam 22.00’a kadar. Etkilenecek Bölgeler: Modernevler ve Anadolu Mahalleleri.

Çalışmanın erken bitmesi durumunda belirtilen süreden önce su verilebileceği, ancak ilk su verildiğinde suların bir miktar bulanık akabileceği bildirildi. Vatandaşların bu duruma karşı dikkatli olmaları gerektiği önemle duyuruldu.

Isparta Belediye Başkanlığı