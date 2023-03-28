Milas Millet Bahçesi: Isparta'da Şehirden Uzaklaşmanın En Güzel Yolu

Doğayla İç İçe Keyifli Zaman Geçirmek İçin Milas Millet Bahçesi'ne Davetlisiniz

Milas Millet Bahçesi, Isparta'da Piknik ve Ailece Vakit Geçirmek İçin İdeal Bir Yer

Isparta'da şehrin yoğun temposundan bir mola vermek isteyenler için Milas Millet Bahçesi, doğa severleri ağırlıyor. Asırlık ağaçların gölgesinde yer alan bahçe, barbekülü kamelyalar, piknik masaları, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, kümes hayvanları bahçesi, çeşmeler, köprüler ve yürüyüş parkurlarıyla dikkat çekiyor.Yaz sıcağında bile serinlik hissedebileceğiniz Milas Millet Bahçesi, pandemi tedbirleri kapsamında uygun oturma alanları ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenmiş piknik alanlarıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.Doğayla iç içe olmak, taze havayı soluyarak aileniz ve arkadaşlarınızla keyifli bir zaman geçirmek isterseniz, Isparta'da bulunan Milas Millet Bahçesi sizleri bekliyor.