Isparta Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesinde bir açıklama yaparak erkek kuaförlerinin pazar günleri açık olacağını duyurdu. Oda Başkanı Mehmet DEMIRALAY tarafından yapılan açıklamada, bayram süresince (18 Haziran - 25 Haziran - 02 Temmuz tarihlerinde) erkek kuaförlerinin pazar günleri hizmet vereceği belirtildi. DEMIRALAY ayrıca, "Değerli erkek kuaförü üyelerimize hayırlı ve bereketli işler dileriz" ifadelerini kullandı.

Böylelikle Isparta'da erkek kuaförleri, Kurban Bayramı'nda da pazar günleri müşterilerine hizmet sunacaklar.