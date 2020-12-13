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81 İLDE GÜNÜBİRLİKGÜNÜ BAŞLATTI

81 İLDE GÜNÜBİRLİKGÜNÜ BAŞLATTI
ISPARTA
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81 ilde çığ gibi büyüyor! Tüm ülkeyi sardı...
Ülke genelinde ticaret ve sanayi odaları pandeminin esnaf üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi hafifletmek için GünBirlikGünü harekâtı başlattı. Oda başkanları "Alışverişimizi esnafımızdan ve yerel üreticimizden yapalım. Bu zor günleri ancak dayanışma ile aşarız." çağrısı yaptı.

Pandemi koşullarının üreticiler ve esnaf üzerinde yarattığı olumsuz etkiyi hafifletmek için ülke genelinde sanayi ve ticaret odaları GünBirlikGünü harekâtı başlattı.
 
Harekâtın fitilini ateşleyen isim ise Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu oldu. Sadıkoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı "Küresel ve dev zincir firmalar karşısında rekabet gücü azalan yerel esnafımız, pandemi süreci ile birlikte ayakta kalma savaşı veriyor. Hemşerilerimiz bu zorlu süreçte esnafına ve şirketlerine sahip çıkmalı" çağrısı bir anda tüm ülkede karşılık bularak çığ gibi büyüdü.
Yurdun doğusundan batısına bütün ticaret ve sanayi odaları çağrıya destek verdi. Esnafa destek ateşi tüm ülkeyi sardı. Edirne'den Şırnak'a tüm yurtta esnafa çığ gibi destek yağdı. Harekâtı değerlendiren Sadıkoğlu, "Hükümetimizin büyük desteği ile esnafımız bu sıkıntılı günleri aşmaya çalışıyor. Ancak bu tek başına yetmiyor. Esnafın aldığı kredilerin ödeme zamanı geldi, kirası, tabela vergisi, elektriği-suyu var... Bu çarkın dönmesi için vatandaşların da onlara destek olması şart. Burada hepimize düşen sorumluluklar var. Ayrıca firmaların da mümkün olduğunca tedariklerini yerel firmalardan yapması lazım. Vergileriyle ekonomiye büyük katkı sunan esnafımızı ve yerel üreticileri ayakta tutmalıyız" diye konuştu.
 
AYAKTA TUTMAMIZ LAZIM
Sabah'tan Feride Cem'in haberine göre bu çağrının hayati önem taşıdığını söyleyen Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya da pandemi nedeniyle uygulamaya alınan zorunlu kapatmanın esnafın sıkıntılarını artırdığını anlattı.
Bu süreçte küçük işletmeleri ayakta tutmanın önemine vurgu yapan Kaya, "Küresel e-ticaret ve dev market zincirlerinden alışveriş yapmak vatandaşımıza konforlu geliyor ama esnafı da ayakta tutmalıyız. Binlerce aile bu işletmelerden geçimini sağlıyor. Alışverişe çıktığımızda esnafa da uğramalıyız. Yerel firmaların ürettiği markaları tercih etmeliyiz. Tüm vatandaşlarımızı ele ele verip bu sıkıntılı günleri atlatmaya davet ediyorum" diye konuştu.

EKONOMİNİN CAN DAMARI
Bu çağrının çok önemli olduğunu söyleyen Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva da esnafın pandemiyle birlikte artan sıkıntılarının ancak ülke olarak el ele vererek aşılabileceğine işaret etti. Kapanan her kepengin ekonomiye büyük darbe vurduğunu söyleyen Necdet Takva, şunları kaydetti: "Cenazenize, taziyenize, düğününüze kim geliyorsa ondan alışveriş yapın. Esnaflık bizim kültürümüzün önemli bir parçası ve can damarıdır. Esnaflar ekonominin temel taşlarıdır. Onların bu süreçte büyük yara almamasını sağlamalıyız."

BİRBİRİMİZİ YAŞATIRIZ
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt da "Bu çağrı çok önemli, birbirimizden alışveriş yaparak birbirimizi yaşatırız. Bir ihtiyacımızı zincir marketten karşılıyorsak birini de mahallendeki bakkal, kırtasiye ve zücaciyeciden karşılamamız lazım. Özellikle üretim tesislerinin birbirinden alışveriş yapmasını önemsiyorum. Bu şekilde yaşama şansımız ve üretim gücümüz artar" dedi.
HERKES ÇAĞRI YAPMALI
Kendi yağlarında kavrulan bir il olarak esnafa verilen desteği fazlasıyla önemsediklerini söyleyen Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan ise "Sadece bizler değil, belediye başkanları ve tüm sivil toplum örgütleri bu çağrıya destek vererek vatandaşlarda bilinç oluşturmalı. Gerçekten esnaf zor günlerden geçiyor. Yapacağımız en ufak alışveriş bile onlar için çok önemli. Kendi adıma her zaman esnafı tercin ediyorum" dedi.

OMUZ VERMEK ZORUNDAYIZ
Esnafın bu dönemde ciddi şekilde desteğe ihtiyacı olduğunu söyleyen isimlerden biri de Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi. Dayanışma içinde bu sıkıntılı günleri aşacağımıza vurgu yapan Büyüksimitçi, şunları anlattı: "Herkesin birbirine omuz verip destek olması gereken bir dönemdeyiz. Aynı şekilde üretici firmalar da tedariklerini kendi şehirlerinden veya yurtiçinden yapması da büyük önem taşıyor. Küresel zincirlere elbette karşı değiliz. Onlar da ciddi istihdam sağlıyorlar. Ancak onlar kurumsal yapıları ve finansman yönetimiyle ayakta kalıyorlar."

FARKINDALIK OLUŞTU
Bu çağrıyı ilk yapan odalardan biri olduklarını söyleyen Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay da "Tüm dünya ticaretinde dengeler bozuldu. Bu ortamda bir esnafa göre küresel ve ulusal zincirler daha avantajlı. Yoksa bizim onlarla hiçbir sıkıntımız yok" dedi. Günay, şunları kaydetti: "Esnaflarımız ekonominin yapı taşlarıdır. Onları bu küresel bu krize karşı yalnız bırakmamalıyız. Herkesi bu konuda üzerine düşeni yapmaya davet ediyorum."

YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ
Yerel esnafa destek çağrısının çok önemli olduğunu söyleyen Şırnak TSO Başkanı Osman Geliş, "Esnafımızı ayakta tutmalıyız. Çünkü onlar biz, biz de onlarız. Şırnaklılar olarak sıkıntılı bir süreçten geçen esnaflarımızın her zaman yanında olacağız ve yalnız bırakmayacağız" dedi. Bu konuda oluşacak bir farkındalığın önemine dikkat çeken Geliş, ekledi: "Küresel bir sıkıntı var ve Şırnak da bundan nasibini aldı. Ancak moralimizi kesinlikle bozmuyoruz. Elbirliği ile bu sürece sıkıntısız aşacağımıza inanıyoruz."

SANAYİCİ DE ESNAFIN YANINDA
Türkiye'nin en önemli sanayi şehirlerinden biri olan Kocaeli'nin Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da ticaret odalarının başlattığı bu harekâtın çok önemli olduğunu söyledi. Sanayicilerin şu anda özellikle yurtdışında artan siparişlerden dolayı iyi bir dönem geçirdiğini söyleyen Zeytinoğlu, şunları kaydetti: "Ancak esnaf ve sanatkârımızın sıkıntısı büyük. Sanayiciler olarak esnafımızın yanındayız. Hepimiz aynı gemideyiz. Ülkemize karşı sorumluluklarımız var. Bu süreci minimum hasarla atlatmak için elimizden gelen her türlü desteği vermek zorundayız."

KİRA DESTEĞİ ŞART
Pandemiyle birlikte satış kaybına uğrayan esnafın en büyük yüklerinden birinin kira olduğunu söyleyen başkanlar, dükkân sahiplerine kira desteği çağrısında bulundu. Başkanlar, "Mülk sahiplerine kira almama çağrısı yapıyoruz. Çünkü dükkânlar kapanırsa bu kişiler tamamen gelirlerinden olacaklar. Buradan aldığı kira geliriyle geçinen mülk sahipleri de imkânları dahilinde indirim yapabilir. Belediyeler de tabela vergisi ve su faturalarında esnafımıza yardım etmeli. Hepimiz üzerimize düşen ne varsa yapmak zorundayız" çağrısında bulundu.
 
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