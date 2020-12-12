Isparta'da manavlar içerisinde en taze sebze ve meyve denince akla gelen 4 Mevsim Manav'da kapıya servis hizmeti tüm hızıyla devam ediyor.
Arayın yada mesaj yazın, özenle seçilmiş sebze ve meyveler en uygun fiyat aralığında araçla size gelsin.
Domates ,Biber, Patlıcan, Soğan, Pırasa, Marul, Mandalina, Portakal, Muz, Kivi ve daha bir çok meyve sebzeyi ister gelin alın, isterseniz 75 TL ve üzeri siperişler için 4 Mevsim Manav size getirsin.
Isparta'da kaliteli ürün,hesaplı alışveriş ve güler yüzlü hizmet 4 mevsim manavda... Burada tazelik var!
NOT: Siparişleriniz Minimum Temas ve Maksimum Hijyen Kuralıyla Özenle Hazırlanmaktadır.
4 MEVSİM MANAV SİPARİŞ HATTI NUMARASI
Whatssapp: 0 544 929 51 26
Adres: Ayazmana yolu üzeri (Demirköprü altı)