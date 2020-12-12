4 MEVSİM HİZMET, 4 MEVSİM MANAV'DA: ''Siz Evde Kalın Biz Size Getirelim''

75 TL

Minimum Temas

Maksimum Hijyen

SİPARİŞ

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Isparta'da manavlar içerisinde en taze sebze ve meyve denince akla gelen 4 Mevsim Manav'da kapıya servis hizmeti tüm hızıyla devam ediyor.Arayın yada mesaj yazın, özenle seçilmiş sebze ve meyveler en uygun fiyat aralığında araçla size gelsin.Domates ,Biber, Patlıcan, Soğan, Pırasa, Marul, Mandalina, Portakal, Muz, Kivi ve daha bir çok meyve sebzeyi ister gelin alın, istersenizve üzeri siperişler içinIsparta'da kaliteli ürün,hesaplı alışveriş ve güler yüzlü hizmet 4 mevsim manavda... Burada tazelik var!