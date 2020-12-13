GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

Son 20 gün! Ödemeler zamlanıyor!

Son 20 gün! Ödemeler zamlanıyor!
ISPARTA
G.Tarihi: 13.12.2020 13:57
89 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Ödemeler zamlanıyor! Son 20 gün

2021 yılından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret aralık ayında belirlenecek. Hükümetin işvereni teşvik ederek, istihdamı korumak için büyük önem verdiği işe dönüş seferberliğinde ise son 20 güne girildi. İşten çıkarılanları işe alan işverene Türkiye İş Kurumu tarafından 1.324 lira destek sağlanırken, yeni yıldaki asgari ücret zammı doğrultusunda destek tutarları da artacak. İşte haberin detayları...

Hükümetin uzun süreli işsizliğin önüne geçmek, işvereni teşvik için yaşama geçirdiği işe dönüş başvurularında son 20 güne girildi. Son 16 ayda işsiz olan eski çalışanlarını yeniden işbaşı yaptıran işletmelere birçok kolaylık sağlanıyor. Eski işçisi için destekten yararlanan işveren, destek bittikten sonra da işe aldığı 9 kişinin 5'ini çalıştırmaya devam edecek. Böylece işe dönüş desteği kalıcı istihdamı da teşvik etmiş olacak.

9 eski işçisini işe alan işverene (aylık 1.324 lira) 11.916 lira destek sağlanacak. Sigortasız çalıştırılan işçiler için de Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bildirimde bulunularak destekten yararlanılabilecek.

SİGORTASIZLAR DA YARARLANACAK 
  1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 tarihleri arasında işten çıkarılan işçilere işe dönüş başvurusu için verilen süre 31 Aralık'ta sona eriyor. SGK'ya yapılan bildirimlere işe dönüş için yoğun bir başvuru var. Sigortasız çalışırken işten çıkartılmış olan işçiler ile halen sigortasız çalıştırılan işçiler de bu haktan yararlanabilecek. Sigortasız işçiler için işverene kesilen para cezaları da silinecek.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre işveren ve işçiye bu düzenleme kapsamında yapılan destek ödemeleri, işten çıkarma yasağı boyunca devam edecek. İşten çıkarma yasağı şimdilik 17 Ocak'a kadar uzatıldı. Ancak, kanun uyarınca yasağın 30 Haziran 2021'e kadar uzatılması imkânı var. İşveren işe dönüş desteği kapsamında alınan işçilerin yarısını fiilen çalıştırmaya devam edecek. Böylece 10 işçi alan 5'ini, 9 işçi alan da 5'ini çalıştırmaya devam edecek.

GERİYE DÖNÜK BORÇ ÇIKARILMAYACAK 
İşe dönüş desteği kapsamında bu işçileri sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlere geriye dönük borç çıkarılmayacak, para cezaları da silinecek.

Bu sigortalılar da ücret, ücrete bağlı hakları hariç diğer haklarından feragat etmiş sayılacak. İşe iadesi kabul edilmeyenlerin İŞKUR'a durumu bildirmesi gerekiyor. Bu kapsamda olanlara hanedeki duruma bakılarak aylık bin 30 lira destek sağlanacak.

YURT DIŞINI KAPSAMIYOR 
Düzenleme müteahhitlik hizmetleri kapsamında Türk firmaların yurt dışına götürdüğü işçileri kapsamıyor. Mevcut uygulamada sigortasız işçi çalıştıran işletmelere her ay için asgari ücret tutarında para cezası, ödenmeyen primler gecikme faiziyle alınıyor. Yine sigortasız işçi çalıştırılan dönemde alınan teşvik, destekler de faiziyle tahsil ediliyor.

YENİ ASGARİ ÜCRETLE ARTACAK 
Yasaya göre işten çıkarılanları işe alan işverene Türkiye İş Kurumu tarafından 1.324 lira destek sağlanacak.
İşçiyi ücretsiz izne çıkarmak zorunda kalırsa aylık 1.168 lira ücret desteği verilecek.
İşveren eski işçisini işe almayı kabul etmezse İŞKUR'a başvuru yapılması durumunda aylık 1.030 TL destek sağlanacak.

Yeni yılda asgari ücretteki artışa paralel olarak bu tutarlar da artacak. Bugün itibarıyla işsizlik ödeneği almaya devam edenler, daha önce alanlar da bu haktan yararlanabilecek.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Son 20 gün! Ödemeler zamlanıyor!
81 İLDE GÜNÜBİRLİKGÜNÜ BAŞLATTI
4 MEVSİM HİZMET, 4 MEVSİM MANAV'DA: ''Siz Evde Kalın Biz Size Getirelim''
İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama öncesi son dakika açıklaması...
Isparta Haber: Kan Bağışı Hayat Kurtarır!
ISPARTA İÇİN METEOROLOJİK UYARI! ÇOK KUVVETLİ GELİYOR...
Merakla beklenen haber! 25 milyon kişi kapsam dışı olabilir
​ISPARTA KOSGEB’TEN ÇOK ÖENMLİ DUYURU!
Isparta İŞKUR'dan duyuru; Projeni Getir Desteği Kap!
ISPARTA BOLKES DÖNER'DEN PAKET SERVİSİ VE GEL-AL MENÜLER
ISPARTA İÇİN YENİ GENELGE YAYIMLANDI
BORÇ NEREDEYSE YARI YARIYA SİLİNECEK
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yürürlüğe girdi!
ISPARTA VALİSİ ÖMER SEYMENOĞLU’NUN “10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ” MESAJI
ISPARTA VE BÖLGESİ İÇİN METEOROLOJİK UYARI
ISPARTA'DA CHIP TUNNING İLE ARACINIZDA YÜZDE 40 GÜÇ ARTIŞI
ISPARTA MERKEZ VE İLÇELERİ 7/24 DENETLENİYOR!
İz bırakan kadim bilgiler, 'İlham veren üniversite' güvencesiyle kayıt altında
Isparta'da uyuşturucu operasyonlarında 100 şahıs yakalandı
Resmen patlama yaşandı! 20 bin kişiye iş imkanı!
EVDE KALARAK ISPARTA’YI KEŞFET -1
ALTIN İÇİN 2021 UYARISI
Isparta'da Bayanların Cazibe Merkezi Ahmet Akın Bayan Kuaförü
Isparta hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamasına uydu.
Isparta'da uyuşturucu operasyonları... Dedektör burunlar iş başında!
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
ISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA PIRLANTAISPARTA aksesuarISPARTA AKTARISPARTA online avmISPARTA kozmetikISPARTA egzoz tamiriISPARTA uygun avm, ISPARTA BAYAN KUAFÖRÜ, ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA bilgisayar servisi, ısparta su arıtma cihazıISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Borcu olanlara müjdeli haber: Faizsiz 120 taksit yapılacakBorcu olanlara müjdeli haber: Faizsiz 120 taksit yapılacak07 Aralık 2020
ALTIN İÇİN 2021 UYARISIALTIN İÇİN 2021 UYARISI08 Aralık 2020
Isparta'da Bayanların Cazibe Merkezi Ahmet Akın Bayan KuaförüIsparta'da Bayanların Cazibe Merkezi Ahmet Akın Bayan Kuaförü08 Aralık 2020
BAGEV’den iş arayanlara ücretsiz koçlukBAGEV’den iş arayanlara ücretsiz koçluk07 Aralık 2020
Isparta'da Emniyet'ten Kaçakçılık ve FETÖ/PDY OperasyonlarıIsparta'da Emniyet'ten Kaçakçılık ve FETÖ/PDY Operasyonları07 Aralık 2020
ISPARTA İÇİN YENİ GENELGE VE SIKÇA SORULAN SORULARIN CEVAPLARIISPARTA İÇİN YENİ GENELGE VE SIKÇA SORULAN SORULARIN CEVAPLARI07 Aralık 2020
ISPARTA'DA SÜRÜCÜLER BU HABERE DİKKAT! TRAFİKTEN MEN VE PARA CEZASI VAR!ISPARTA'DA SÜRÜCÜLER BU HABERE DİKKAT! TRAFİKTEN MEN VE PARA CEZASI VAR!07 Aralık 2020
Isparta'da uyuşturucu operasyonları... Dedektör burunlar iş başında!Isparta'da uyuşturucu operasyonları... Dedektör burunlar iş başında!07 Aralık 2020
Isparta İl Özel İdaresi 2021 Yılı Bütçe Kararnamesi Bütçe Tasarısı ve Yatırım ProgramıIsparta İl Özel İdaresi 2021 Yılı Bütçe Kararnamesi Bütçe Tasarısı ve Yatırım Programı07 Aralık 2020
Isparta hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamasına uydu. Isparta hafta sonunda sokağa çıkma kısıtlamasına uydu. 07 Aralık 2020
Vali Ömer Seymenoğlu hafta başı mesaisine sağlık çalışanlarını ziyaret ederek başladıVali Ömer Seymenoğlu hafta başı mesaisine sağlık çalışanlarını ziyaret ederek başladı07 Aralık 2020
Ülkü İlkokulu Artık STEM OkuluÜlkü İlkokulu Artık STEM Okulu07 Aralık 2020
EVDE KALARAK ISPARTA’YI KEŞFET -1EVDE KALARAK ISPARTA’YI KEŞFET -108 Aralık 2020
GAZETECİ HASAN ÖZBEK’İN ACI GÜNÜ KARDEŞİ DİŞ HEKİMİ ATİLLA ÖZBEK VEFAT ETTİ.GAZETECİ HASAN ÖZBEK’İN ACI GÜNÜ KARDEŞİ DİŞ HEKİMİ ATİLLA ÖZBEK VEFAT ETTİ.08 Aralık 2020
ISPARTA'DA CHIP TUNNING İLE ARACINIZDA YÜZDE 40 GÜÇ ARTIŞIISPARTA'DA CHIP TUNNING İLE ARACINIZDA YÜZDE 40 GÜÇ ARTIŞI09 Aralık 2020
FAR AVI YAPTILAR ARABALARINDAN OLDULARFAR AVI YAPTILAR ARABALARINDAN OLDULAR08 Aralık 2020
İz bırakan kadim bilgiler, 'İlham veren üniversite' güvencesiyle kayıt altındaİz bırakan kadim bilgiler, 'İlham veren üniversite' güvencesiyle kayıt altında09 Aralık 2020
BORÇ NEREDEYSE YARI YARIYA SİLİNECEK BORÇ NEREDEYSE YARI YARIYA SİLİNECEK 10 Aralık 2020
Resmen patlama yaşandı! 20 bin kişiye iş imkanı!Resmen patlama yaşandı! 20 bin kişiye iş imkanı!09 Aralık 2020
BAŞKAN VELİ GÖK MÜHENDİSLERİNİ UNUTMADIBAŞKAN VELİ GÖK MÜHENDİSLERİNİ UNUTMADI08 Aralık 2020