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25. ISPARTA SANTEK FUARI BAŞLIYOR!

Isparta SANTEK Yapı Dekorasyon Ev Tekstili ve Mobilya Fuarı 2022

25. ISPARTA SANTEK FUARI BAŞLIYOR!
ISPARTA
G.Tarihi: 11.05.2022 19:11
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ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA

DETAY FUARCILIK BASIN DUYURUSU

25. SANTEK Yapı Dekorasyon Ev Tekstili ve Mobilya Fuarı
(18-22 Mayıs 2022)

Detay fuarcılık olarak 24 yıldır ISPARTA SANTEK olarak gerçekleştirdiğimiz fuarımız 25.yılında; Yapı Dekorasyon, Mobilya ve Ev Tekstili Fuarı olarak, yeni yerinde yeni birçok katılımcı firmayla her geçen sene daha da büyüyerek yoluna devam etmektedir.
Fuarımızı bölgenin en büyük ve modern yapısı olan, yeni fuar alanı GÖKKUBBE Ulusal Fuar ve Kongre Merkezin de gerçekleştireceğiz. Yeni Fuar alanı GÖKKUBBE, 35.000 m2 alan üzerine 7.500-8.000 m2 kapalı alana sahiptir. Aynı zamanda Kongre merkezi ve Konser salonu olarak ta hizmet verecektir. 3 katlı otoparkı, diğer alanlarda açık fuar sergi alanları, yürüyüş yolları, spor alanları, çocuk oyun alanları v.s olacaktır.
Gelişmekte olan ülke ekonomisi içinde Isparta ve Göller Bölgesi’nin sınırlarının dışına açılması ve bölge dışındaki firmalara da bu bölgenin kapılarını açacak fırsatların yaratılması ve bu amaçla alıcılar ile satıcıların her yıl buluştukları ortak bir adres olmak hedefimizdir.
Fuarların ekonomiye doğrudan olan katkılarının yanında çok daha büyük katma değer katkısı olmaktadır. Bilge ekonomisine hareket kazandırmaktadır. Oteller, restorantlar, ulaşım, reklam sektörü ve daha bir çok sektör, fuar aktiviteleri sayesinde hareketlenmektedir. Bunun dışında bölgeler arası işbirlikleri, firmalar arası işbirlikleri gelişmektedir.
Bu hedef doğrultusunda fuarımıza Isparta, Burdur, Afyon, Denizli, Kütahya, Uşak ve ilçelerinden de ilgili kişilerin ziyaretini sağlamak için gerekli yerlerle görüşmeler sağlanmıştır. 24 senedir Isparta’nın tek ihtisas fuarı olma özelliğini başarıyla sürdüren organizasyonumuz bu misyonunu kararlılıkla sürdürme yolundadır. Fuarımızın özelliği ihtisas fuarı olması yanı sıra, Isparta halkının ihtiyaçlarına cevap verebileceği bir platform olmasıdır. Genel tanıtım çalışmalarının yanı sıra; fuara gelen ziyaretçi kitlesinin daha profesyonel ziyaretçiler olması için; ticaret odaları, meslek odaları, iş adamı dernekleri, resmi kurumlar, il protokolü vb. gibi kanallardan ulaşarak fuarı ziyaret etmeleri sağlanacaktır.
Fuarımızda Yapı Malzemeleri, Dış Cephe Sistemleri * PVC, Ahşap ve Çelik Kapı pencere sistemleri * Cam Balkon, Alüminyum Korkuluk, Panjur * Isı yalıtımı mantolama sistemleri * Otomatik Garaj ve Bina kapıları * Isıtma, Soğutma ve Doğalgaz sistemleri * Asansör , Market dolap ve raf sistemleri * Ev ve Ofis Mobilyaları oturma gurupları * Halı, Perde ve Ev Tekstili * Mutfak banyo dolabı ve aksesuarları * Beyaz Eşya, Ankastreler ve elektrikli küçük ev aletleri * Bilgisayar ve Güvenlik sistemleri * İç ve Dış Mimari dekorasyon ürünleri olmak üzere birçok firma ziyaretçilerimizle buluşacaktır.
 
FUARIMIZ KOSGEB DESTEĞİ KAPSAMINDADIR
 
FUARI DÜZENLEYEN FİRMA
DETAY Fuarcılık Organizasyon ve Tanıtım Ltd. Şti. yurt içinde her türlü ürünün tanıtılması amacıyla fuar ve sergiler düzenleyen özel bir kuruluştur. DETAY Fuarcılık Ltd.Şti.yurt içinde fuar ve sergi organizasyonları düzenlemek ve her türlü organizasyon faaliyetlerini sürdürebilmek için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınması gereken “Yurtiçinde Fuar Düzenleme Yetki Belgesine” sahiptir.
FUAR TARİHİ
Fuar tarihi         : 18-22 Mayıs 2022
 
FUAR ALANI
Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre Merkezi  – Batıkent/ISPARTA
25. SANTEK Yapı Dekorasyon ve Mobilya Fuarı, Isparta’nın fuar amacına yönelik olarak, en büyük ve en modern yapısı olan, Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre  Merkezi’nde düzenlenecektir. Fuar alanı bürüt toplam 8.000 m2 kapalı, 4.500 m2 açık alandan oluşmaktadır.
 
DÜZENLENEN ÖNCEKİ FUARLARDAN FOTOĞRAFLAR...

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