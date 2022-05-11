Yalvaç İlçesi’nin Eğirdir Gölü sınırları içerisinde yer alan Gaziri avlak sahası Taşevi, Aşağıkaşıkara ve Tırtar Altı mevkiileri ile Gelendost ilçesi Sarıkamış-Karaot avlak sahası Yenice Köyü - Kemer Damları mevkiinde 7 ve 10 Mayıs 2022 tarihlerinde, İl Müdürlüğümüz kontrol görevlileri ve Jandarma kolluk kuvvetlerinin de katıldığı denetimler yapılmıştır.Denetimlerde, balıkların üreme alanlarına bırakılmış toplam 1.400 m. uzatma ağı ile kaçak avcılıkta kullanılan 2 adet düz taban kayığa el konulmuştur. Ağlardan canlı olarak kurtarılan 60 adet Sazan Balığı göle iade edilmiştir. Ayrıca, kaçak avcılık yapan 3 kişiye 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında toplam 7.575,00 TL idari para cezası uygulanmıştır.Denetimlerimiz hem göl kıyısından hem de göl üzerinde kontrol teknesiyle Jandarma kolluk kuvvetleriyle koordineli olarak devam etmektedir.Eğirdir Gölü’nde geçimini balıkçılıkla sağlayan vatandaşlarımızın, özellikle balıkların üreme mevsimi olan yasak mevsim içerisinde kaçak avcılık konusunda daha duyarlı olmalarını ve kontrol görevlilerine yardımcı olmalarını bekliyoruz.Eğirdir Gölü’nde kaçak avcılığı hep birlikte dur diyelim.Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü