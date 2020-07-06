Osmaniye'de, bahçıvanlığını yaptığı evde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı OSMANİYE - Osmaniye'de, bahçıvanlığını yaptığı evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkeze bağlı Dereobası