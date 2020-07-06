"Geleceğin Kadın Liderleri" projesinin yeni dönem başvuruları başladı

İSTANBUL - Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Sanofi Türkiye iş birliğiyle hayata geçirilen "Geleceğin Kadın Liderleri" projesinin 2020 yılı yeni dönem başvuruları açıldı.



Genç kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırma, kadınlara kariyer basamaklarında fırsat eşitliği yaratma ve kadın istihdamına katkı sağlanması hedefiyle yürütülen "Geleceğin Kadın Liderleri" projesi, 10'uncu yılında 200 genç kadına daha eğitim şansı sunacak.



KAGİDER ve Sanofi Türkiye iş birliğinde gerçekleştirilen programın yeni dönem başvuruları açılırken, "Geleceğin Kadın Liderleri" programı, Türkiye'nin dört bir yanından genç kadınların başvurularını bekliyor.

Programa üniversitelerden 2019-2020 ve 2020-2021 dönemlerinde mezun olacak, 20-25 yaş arası, yeniliklere ve gelişmelere açık tüm genç kadınlar, 2 Ağustos 2020'ye kadar başvurabilecek.



Katılımcıların online mülakatlar sonucu belirleneceği "Geleceğin Kadın Liderleri" yeni dönem programı, 13-16 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Türkiye'deki Kovid-19 yayılımını önlemeye katkı sağlamak amacıyla proje dahilinde yapılan hızlı adaptasyonlar sayesinde programın eğitimleri, bu yıla özel olarak online bir platform üzerinden verilecek.



Bugüne kadar programdan sertifika alan 800 genç kadının yüzde 92'sinin iş hayatına katıldığı ve ücretsiz olarak gerçekleştirilen "Geleceğin Kadın Liderleri" programına başvurular, projenin web sitesi üzerinden yapılabiliyor.