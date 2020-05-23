Adana'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama ADANA - Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.Adreste yapılan aramada, 31 bin