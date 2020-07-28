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YKS'de Türkiye birincisi Uğur Okulları'ndan çıktı

Uğur Okulları Aydın Kampüsü öğrencisi Halid Oğuz Serçe, TYT'de birinci, AYT'de ise ikinci oldu - YKS'de elde ettikleri derecelerle Uğurlu öğrenciler, 52 yıllık başarı geleneğini devam ettirdi - Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu: - "Uzaktan eği

YKS'de Türkiye birincisi Uğur Okulları'ndan çıktı
Ekonomi
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İSTANBUL - Uğur Okulları öğrencisi Halid Oğuz Serçe, 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT)’de tüm sorulara doğru cevap vererek Türkiye birincisi, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise Türkiye ikincisi oldu.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, YKS'de elde ettikleri derecelerle Uğurlu öğrenciler, 52 yıllık başarı geleneğini devam ettirdi.

Verilen bilgiye göre, Uğur Okulları Aydın Kampüsü öğrencisi Halid Oğuz Serçe, TYT'de birinci, AYT'de ise ikinci olarak oldu.

Ayrıca YKS'de ilk 100'de 7, ilk 1000'de 42, ilk 5000'de 140, ilk 10.000'de 328, ilk 20.000'de 486 derece ile Uğurlu öğrenciler YKS’de rekor başarıya imza attılar.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, hem öğrencilerin hem öğretmenlerin emeklerinin meyvelerini topladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Uzaktan eğitim sürecinde de sınava hazırlığı kesintisiz sürdürdük. Her hafta kesintisiz olarak gerçekleştirdiğimiz deneme sınavlarımız, pekiştirme odaklı ders planlamalarımız ve deneyimli akademik kadromuzun oluşturduğu yayınlarımızla birlikte sınavın nabzını tuttuk. Uzaktan eğitime başladığımız tarihten beri gerçekleştirdiğimiz toplam 59 deneme sınavımızla öğrencilerimizin yanında olduk.

Başarı elde eden tüm öğrencilerimizi ve Türkiye birincisi olan Uğurlu öğrencimiz Halid Oğuz’u gönülden tebrik ediyorum. Öğrencimiz, uzaktan eğitim döneminde dijital eğitim platformumuz Metodbox üzerinden gerçekleştirilen online deneme sınavlarımızda da hep birinciliği ile bize gurur yaşatıyordu. Uğur Okulları olarak 52 yıldır kazandıran başarı geleneğimizi bu sınavda da sürdürmenin gururunu yaşıyoruz"

Türkiye birincisi olan Uğur Okulları Aydın Kampüsü öğrencisi Halid Oğuz Serçe, doğuştan optik sinirlerdeki gen eksikliği nedeniyle yüzde 60 görme engeli bulunduğunu belirterek, başarısının sırrını çok çalışmak olduğunu aktardı.

Serçe, "Kendimi hiçbir zaman engelimden dolayı eksik gibi görmedim. Etrafımdaki insanlarda ve arkadaşlarım da bana bu eksikliğimi hiç hissettirmediler. Azim ve kararlılıkla çalışarak, okulumun kesintisiz desteğiyle bu başarıyı elde ettim. Derslerde hep en ön sıraya oturuyordum. Telefonumla tahtanın fotoğrafını çekip yaklaştırarak sorularını anlamaya çalıştım. Tüm bu yaptıklarım da bana başarıyı getirdi." ifadelerini kullandı.


- USHM ile öğrenciler geleceğe hazırlanıyor


Verilen bilgiye göre, Uğur Okullarında öğrenim gören öğrencilere sınava hazırlık, kariyer planlama ve kişisel gelişim desteği veren Uğur Sınava Hazırlık Merkezi (USHM) etkili sınava hazırlık çalışmaları ve düzenli geri bildirim sistemi ile öğrencilerini destekliyor.

Bireysel çalışma planı, kişiye özgü rehberlik, etkin kariyer planlaması, Türkiye geneli seviye tespitine imkan tanıyan deneme sınavları ve online eğitim platformunu içerisinde barındıran USHM ile öğrenciler geleceğe hazırlanıyor.

USHM'de hedeflenen başarıya ulaşmada öğrencilere rehberlik edilirken, her öğrencinin kişisel ve akademik özellikleri çerçevesinde, kişiye özgü sınava hazırlık sistemi geliştirilerek geleceklerini keşfetmeleri amaçlanıyor.

Belirlenen hedef ve kişisel analiz çerçevesinde öğrencinin bilişsel gelişimine, tercih hedeflerine uygun çalışma planı ve materyaller hazırlanıyor.

Yarım asrı aşkın hazırlık deneyimine sahip Uğur Okullarında eğitim teknolojilerinin en güncel araçları ile öğrencilerin sınava hazırlık süreci destekleniyor.




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