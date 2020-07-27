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Vodafone, "Game Stars" ile 2 milyon oyuncuya ulaşacak

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy: - "Oyun dünyasındaki varlığımızı artırıyoruz. Atölye Games iş birliğiyle 'Game Stars' adı altında yeni bir şemsiye marka oluşturduk. Game Stars markasıyla, en sevilen mobil oyunları müşterilerimi

Vodafone, "Game Stars" ile 2 milyon oyuncuya ulaşacak
Ekonomi
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İSTANBUL - Vodafone, Atölye Games iş birliğiyle hayata geçirdiği yeni "Game Stars" markasıyla mobil oyun alanında büyümeye hazırlanıyor.

Vodafone açıklamasına göre, şirket, Game Stars çatısı altında tüm dünyada milyonlarca insanın her gün telefonundan oyun oynadığı global bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.

Vodafone, hayata geçirdiği ilk oyun olan Tavla Stars mobil tavla oyununun ardından Nisan 2021'e kadar 3 oyunu daha Game Stars bünyesine katarak toplam 4 oyunla 1 yılda yaklaşık 2 milyon oyuncuyu ekosisteminde bulundurmayı amaçlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, bir "teknoloji iletişimi şirketi" olarak her geçen gün büyüyen oyun pazarıyla yakından ilgilendiklerini belirterek, oyun dünyasındaki varlıklarını artırdıklarını ifade etti.

Oyun pazarının son dönemdeki güçlenen grafiklerinin kendilerini daha kapsamlı yatırımlar yapmaya yönelttiğini aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Esporun yanı sıra mobil oyun oynayan, bilgisayar oyunu oynayan, oyunlarla ilgili eğlenceli veya profesyonel turnuvalardan içerikleri izlemeyi sevenler de dahil olmak üzere daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefliyoruz. Bu hedefle, Atölye Games iş birliğiyle Game Stars adı altında yeni bir şemsiye marka oluşturduk. Game Stars markasıyla, en sevilen mobil oyunları müşterilerimizle buluşturmaya hazırlanıyoruz.

Yazılım ve strateji ekiplerimizin de desteğiyle pazardaki en hızlı ve mükemmel müşteri deneyimini sunan, en sevilen mobil oyunları kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyoruz. Game Stars çatısı altında destek verdiğimiz ilk oyun Tavla Stars oldu. Amacımız, Nisan 2021'e kadar 3 oyunu daha Game Stars bünyesine katarak toplam 4 oyunla 1 yılda yaklaşık 2 milyon oyuncuyu ekosistemimizde bulundurmak. Game Stars çatısı altında sunduğumuz oyunların pazarın en sevilen, en çok kullanılan ve ilk akla gelen oyunları olmasını istiyoruz ve bu oyunları tüm dünyada Vodafone'un kanallarını da kullanarak hızla büyütmeyi hedefliyoruz."


- Tavla Stars 300 bin kez indirildi

Vodafone'un Game Stars bünyesinde destek verdiği ilk oyun olan Tavla Stars'ın indirme sayısı 1 yılda 200'den 300 bine yükselirken, oyunun Apple ve Google puanları da 4'ün üzerine çıktı.

Tavla Stars'ın başarısına Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası içinde yapılan iletişim çalışmaları ve promosyonlar da etki etti.

Tavla Stars'ın yüzde 50'sini satın alan Vodafone, bir yıl içerisinde oyunun global pazarlar da dahil indirme sayısını 1 milyona çıkarmayı ve oyuncuların yüzde 50'sinin oyunu ayda en az bir kere oynamasını hedefliyor.

Tavlayı sempatik bir puzzle (yapboz) oyunu olarak konumlandıran Tavla Stars'ı karikatürize edilmiş tasarım ayrıntıları sayesinde oyun keyifle oynayabiliyor.

Maç esnasında dil bariyerine takılmamak ve suistimali önlemek için canlı emojiler kullanan ve üç boyutlu zarlarla gerçeğe en yakın zar atma deneyimi sunan Tavla Stars, rakiplerine göre çok daha detaylı oyuncu istatistik ve profili ekranlarına sahip bulunuyor.

Diğer oyuncuların maçlarını izleyebilme ve izleyici listesini görebilme özelliği de sunan Tavla Stars, son kullanıcı tarafında macOS, iOS ve Android olmak üzere 3 farklı işletim sisteminde çalışabiliyor.

Öte yandan, Vodafone'un da destek verdiği İstanbul Tavla Turnuvası başladı.

5 Ağustos'a kadar sürecek turnuvada, katılımcılara; Burcu Esmersoy, Alex de Souza, Fernando Muslera, Cedi Osman ve Merve Oflaz gibi ünlü isimlerle akıllı telefonları üzerinden tavla oynama fırsatı sunuluyor.

Katılımın ücretsiz olduğu turnuvada, dünya rekoru denemesi de yapılacak.

Sokak hayvanları yararına düzenlenen turnuvanın birincisine 10 bin TL ve Melek Hotels Bozburun'da bir hafta tatil, ikinciye 5 bin TL, üçüncüye 3 bin TL ve dördüncüye 2 bin TL ödül verilecek.

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