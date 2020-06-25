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Türkiye'nin yeni kamikazesi ''Alpagu'' geliyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından muharebe sahasında etkin şekilde kullanılmaya başlanan "kamikaze drone"lar çeşitleniyor - Döner kanat kamikaze drone Kargu teslimatlarını sürdüren STM, sabit kanatlı kamikaze drone Alpagu'ya yönelik çalışmalarda sona gel

Türkiye'nin yeni kamikazesi ''Alpagu'' geliyor
Ekonomi
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ANKARA - GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisinin son dönemde en dikkati çeken ürünlerinden "kamikaze drone"lar yakın zamanda ''Alpagu'' ile çeşitlenecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'ye "kamikaze drone" olarak bilinen vurucu insansız hava araçlarını (İHA) kazandıran STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, bu alandaki ürün çeşitliliğini ve araçların yeteneklerini artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyor.

Halihazırda güvenlik güçlerine teslimatları devam eden ve başarıyla kullanılan Kargu, özellikle meskun mahal operasyonlarında keşif, gözetleme ve imha görevlerini yürütmesi, görev iptali seçeneği ve yaygın bir alanda tahribat yaratmasıyla ön plana çıkıyor.

Muharebe sahasında boy gösteren Kargu'ya kısa zamanda Alpagu da eşlik edecek. Alpagu, hafif yapısı, dalış hızı, düşük radar kesit alanı ve sürati, yüksek değerli ya da önemli hedeflere noktasal tahribat yaratmasıyla farklılaşıyor.

- Dünyada 2 benzeri var

Ağırlığı 2 kilogramın altındaki Alpagu'ya dünyada benzer niteliklerde yalnızca 2 platform bulunuyor.

Alpagu, küçük boyutu ve hafifliğine rağmen üzerinde hedefini etkisiz hale getirebilecek kadar patlayıcı taşıyor, çok uzak mesafelerde görev yapabiliyor ve tek bir asker tarafından kolayca taşınıp görev alanında çok hızlı kullanılabiliyor. Alpagu ayrıca üzerideki yapay zeka ve görüntü işleme kabiliyetleri, sessizliği, taşıdığı patlayıcıyı hedefe tam ulaştırma yetenekleriyle önemli bir sürpriz etkisi ve operasyonel üstünlük sağlıyor.

Zorlu bir geliştirme sürecini başarıyla tamamlayan STM, sahada yoğun testlere devam ediyor. Lançerden fırlatma, uçuş, hedefe ulaşma ve etkisiz hale getirme kabiliyetleri test edilen ve iyileştirilen Alpagu, oldukça başarılı sonuçlara ulaştı. Nihai testlerin çok kısa sürede sona ermesi ve yıl sonuna doğru Alpagu'nun Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanımına sunulması hedefleniyor.

Alpagu, sahip olduğu üstün kabiliyetler yanında, sürü olarak kullanılabilme yeteneği, farklı platformlara entegre olabilmesi gibi özelliklerle dünyada çok az muadili bulunan rakiplerinden ayrışıyor.

- Zırhlı araçlar ve İHA'lardan da atılabilecek

Alpagu, tek bir asker tarafından kullanılabildiği gibi zırhlı araçlar üzerinden çoklu lançerlerden atılabilecek versiyonları da olacak. Alpagu'nun, Bayraktar Akıncı Taarruzi İHA, Anka gibi silahlı insansız hava platformlarından atılacak versiyonları geliştirilecek.

STM'nin gündeminde, Alpagu'nun daha büyük, daha fazla patlayıcı taşıyabilen, daha uzun menzilli ve daha hızlı versiyonları da bulunuyor. 2 kilogramın altındaki küçük boyutlu platformu geliştirebilme kabiliyeti sayesinde daha büyük platformlar çok kısa zamanda kullanıma hazır hale getirilebilecek.

Alpagu'nun daha büyük versiyonlarına ilişkin çalışmalar sonunda 10 kilogramın üzerinde ve daha büyük hedeflere angaje olabilen platformlar üretilecek.

Bu yıl başlayacak teslimatların ardından, gelecek yıldan itibaren çeşitlenecek ürünlerle bir Alpagu ürün ailesi oluşturulması amaçlanıyor.

- Farklı kamikazeler aynı sürüde

Öte yandan Alpagu, uzaktan algılama, görüntü işleme ve takip yeteneği olan bir başka STM ürünü Togan gibi silahsız İHA platformlarına entegre şekilde görev yapabilecek.

Kargu'lar üzerinde sürü harekatı kabiliyeti geliştiren STM, ilerleyen dönemde Alpagu ve Kargu'nun aynı sürüde, farklı görev tipleri için kullanılabildiği bir kullanım konseptini hayata geçirecek.

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