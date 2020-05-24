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Türkiye e-ticarette en hızlı büyüyen 5 ülkeden biri olacak

DHL Express Türkiye Üst Yöneticisi Claus Lassen: - "Bu ülkede iş insanları zorlu zamanlarda da iş yapmaya alışkın olduğu için koronavirüs döneminde de çabalarında hiçbir azalma yaşanmadı" - "Türkiye lojistik alanında son dönemde yükselen bir ülke" - "İsta

Türkiye e-ticarette en hızlı büyüyen 5 ülkeden biri olacak
Ekonomi
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İSTANBUL - GÖKHAN YILDIZ - Uluslararası hızlı hava taşımacılığı şirketi DHL Express Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Claus Lassen, "Statista verileri,Türkiye'nin 2018-2022 arasında yıllık yüzde 12 bileşik büyüme oranıyla e-ticarette en hızlı büyüyen 5 ülke arasında yer alacağını gösteriyor." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Lassen, içerisinde bulunulan dönemi koronavirüs (Kovid-19) sonrasına hazırlanmak için geçiren firmaların, bu potansiyelden yararlanma fırsatına sahip olacağına inandığını söyledi.

Lassen, şunları kaydetti:

"Gelecek yıl Türkiye'de 40. yaşımızı kutlayacağız. Tüm bu süre boyunca Türkiye'deki iş dünyasının, özellikle de yakın çalışma içinde olduğumuz ihracatçıların azmi, kararlılığı ve dayanıklılığı karşısında hep heyecan duyduk. Bu ülkede iş insanları zorlu zamanlarda da iş yapmaya alışkın olduğu için Kovid-19 döneminde de çabalarında hiçbir azalma yaşanmadı. Elbette ülkelerin aldığı önlemler nedeniyle küresel ekonomide bir yavaşlama yaşanıyor ve bu da uluslararası ticareti olumsuz yönde etkiliyor. Ancak bu süreçte hem kurumsal firmaların hem KOBİ'lerin işlerine devam etmek ve hatta Kovid-19 sonrası dönemde işlerini büyütmek ve yeni pazarlara giriş yapmak için fırsatları araştırdığına yakından şahit oluyoruz.

Örneğin pandemi süresince yurt dışındaki müşterilerini şahsen ziyaret edemeyen ihracatçıların, işlerin devamını sağlamak ve yeni bağlantılar kurmak için numune gönderimlerinde artışa gittiğini gördük. Bu sadece mayıs ayında yurt dışı gönderimlerimizde nisan ayına göre yüzde 44'lük bir artış yaşandı.

Başarının her zaman uzun vadeli bir bakış açısıyla mümkün olduğuna inanıyorum. Türkiye, güçlü temelleri olan genç ve dinamik bir ülke. İhracat rakamları son 20 yılda muazzam artış gösterdi. Dolayısıyla mevcut koşulların ötesine bakmamız gerekiyor. Türkiye’de ihracatçıların da bu şekilde davrandığını görmek de son derece cesaret verici. Uluslararası e-ticaret son yılların hızlı büyüyen alanlarından biri. Ürünlerin uluslararası hareketindeki sıkıntılar nedeniyle geçici bazı zorluklar olabilir ama uzun vadede Türkiye'deki şirketler için önemli bir büyüme alanı. Statista verileri, Türkiye’nin 2018-2022 arasında yıllık yüzde 12 bileşik büyüme oranıyla e-ticarette en hızlı büyüyen 5 ülke arasında yer alacağını gösteriyor."


- "Türkiye lojistik alanında son dönemde yükselen bir ülke"


Kovid-19'un iş hayatına uzun vadeli etkilerine ilişkin çok keskin değerlendirmelerde bulunmanın pek kolay olmadığını belirten Lassen, "Türkiye açısından olumlu olan şu ki, Türkiye zaten lojistik alanında son dönemde yükselen bir ülkeydi. DHL Express olarak biz de ciddi kapasite artışı sağlayacak bir yatırımımızın bu yılın sonunda hayata geçmesini planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lassen, İstanbul Havalimanı'nda yüksek teknolojiye sahip operasyon merkezinin inşaatının halen devam ettiğini ve açılışın yılın son çeyreğinde gerçekleşmesi planlandığını kaydetti.

Lassen, "135 milyon avroluk büyüklüğe sahip bu yatırım, Türkiye hızlı hava taşımacılığı sektöründe hem miktar hem de operasyon alanı açısından en büyük yatırım olma özelliği taşıyor." diye konuştu.

Yeni tesislerinin şu andakinin 3,5 katı büyüklüğe sahip olacak şekilde 42 bin metrekarelik bir alanda inşa edildiğini kaydeden Lassen, ayrıca yurt dışı gönderim kapasitemiz şu anda günde 10 bin adet iken saatte 9 bine çıktığını belirtti.

Lassen, "Bu anlamda bu yatırımın Türkiye’nin gelecekte bir bölgesel hub olma potansiyeline yapıldığını söyleyebiliriz." dedi.

Küresel çapta yayılan Kovid-19 pandemisinin etkileri ekonominin her alanında hissedildiğini ve hissedilmeye devam ettiğini kaydeden Lassen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla şu anda bu etkinin büyüklüğünü değerlendirmek çok kolay değil. Operasyonlarımızın ise, Kovid-19 salgınının olası etkilerini hafifletmek için sürekli olarak değişen koşullara uyarlandığını vurgulamak isterim. Küresel düzeyde faaliyet gösteren bir şirket olarak salgın ve pandemi, bünyesinde yer aldığımız DP DHL Grubu'nun sürekli olarak gerçekleştirdiği risk planlamalarının bir parçası. Bu iş sürekliliği planlarının da yardımıyla acil durumlarda bile müşterilerimize mümkün olan en iyi operasyonu sunmamıza imkan veren bütünsel bir yönetim süreci izliyoruz.

Çalışanlarımızın güvenliği ve müşterilerimizi ve tedarik zincirlerini desteklemek üzere tam iş sürekliliğinin sağlanması en önemli önceliğimiz. Cincinnati, Leipzig ve Hong Kong'daki küresel hublarımız da dahil olmak üzere kıtalararası ağımız tüm bu süreç boyunca bütünüyle işler durumda olmaya devam etti.Ülkelere ve hükümetlere göre değişkenlik gösteren çeşitli sağlık tedbirlerine bağlı kalırken müşterilerimiz için küresel olarak faaliyet göstermeyi sürdürüyoruz.

DHL Express olarak biz de yakın iş ortakları olarak ihracatçıları bütün bu çabalarında desteklemenin önemli olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden kısa süre önce Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde yer alan Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) ile bir iş birliği gerçekleştirdik. Dayanışma ruhunu canlandırmak ve Türkiye'nin üretim, tedarik ve ihracattaki başarısını sergilemek amacıyla uluslararası pazarlardaki büyük alıcılara, ticari dernek temsilcilerine, basın mensuplarına gönderilmek üzere özel tasarım hijyen kitleri hazırladılar.

Bunun hem bir iyi niyet mesajı iletmek hem de Türkiye'deki ihracatçıların onlar için hem bugün hem de gelecekte güvenilir bir iş ortağı olarak hazır bulunduğunu vurgulamak için önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden biz de bu mesajı desteklemek üzere projenin lojistik destekçisi olduk. Bu kitleri 60'ı aşkın ülkede 10 bin noktaya taşıdık. Ayrıca iki ay boyunca yurt dışına gidecek tüm gönderilerimizde #GoodnessFromTürkiye etiketlerine yer vererek bu iyi niyet mesajının çok daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacağız."

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