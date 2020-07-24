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Turkcell ve HTK'dan yerli ve milli 5G için yeni adım

Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin: - "Yerli ve milli teknolojileri en fazla destekleyen şirketlerinden biri olarak başta 5G olmak üzere teknolojide yerli ve milli üretim oranını artırmak için kurulan HTK ile ilk

Turkcell ve HTK'dan yerli ve milli 5G için yeni adım
Ekonomi
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İSTANBUL - Turkcell, haberleşme sektöründe yerli ve milli üretimi geliştirmek ve iş birliği ortamı oluşturmak için BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) liderliğinde kurulan HTK (Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi) ile yapılan çalışma kapsamında, 5G baz istasyonlarının merkezi altyapısının uçtan uca yerli olmasını sağlayacak teknolojiyi başarıyla test etti.

Turkcell açıklamasına göre, TÜBİTAK'ın destek verdiği "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi" kapsamında gerçekleştirilen testler sayesinde, 5G'nin hayata geçmesiyle eğitimden sağlığa, ulaşımdan endüstriye kadar tüm sektörlerin ihtiyacı olacak 5G çözümleri yerli ve milli olarak sunulabilecek.

Turkcell Kartal Plaza ve HAVELSAN laboratuvarları arasında gerçekleştirilen bağlantı ile yapılan testler sonucunda, Turkcell şebeke mimarisinde kullanılacak standartlarla uyumlu ticari bir 5G baz istasyonunun bağlantısı, HAVELSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli sanallaştırma platformu üzerinde kurulu olan ve HAVELSAN, i2i Systems ve paydaşları tarafından geliştirilen yerli ve milli 5G çekirdek şebekeyle başarıyla sağlandı.

- "Yerli 5G altyapısı yolunda çok önemli bir eşiği geride bıraktık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, yerli ve milli teknolojileri en fazla destekleyen şirketlerden biri olarak başta 5G olmak üzere teknolojide yerli ve milli üretim oranını artırmak için kurulan HTK ile ilk kurulduğu andan itibaren sıkı bir iş birliğinin bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"TÜBİTAK destekli 'Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi' bünyesinde yaptığımız testlerde, 5G teknolojinin uçtan uca yerli ve milli olması adına çok önemli bir aşamayı geride bıraktık. Cumhurbaşkanımızın 5G'nin altyapısının yerli ve milli olması konusundaki yönlendirmesi ve desteğiyle çalışmalarımıza emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'nin Turkcell'i olarak 5G'nin yanı sıra ülkemizin diğer önemli projeleri olan yerli otomobil TOGG ve 4.5G yerli baz istasyonu ULAK'a da tüm teknolojik bilgi birikimi ve tecrübemizle destek veriyoruz. Bu vesileyle yerli ve milli 5G yolunda önemli bir eşiği geride bırakmamıza destek olan başta BTK ve HTK olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

HTK Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Bağören de 5G Çekirdek Şebeke ve sanallaştırma platformu'nun 2017 yılında Türkiye'de BTK, OSTİM ve TÜBİTAK desteği ile yerli ve milli haberleşme bileşenleri oluşturmak üzere başlatılan "Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi"nin ilk çıktıları olduğunu aktararak, "Proje paydaşları i2i Systems, TTG International, Telenity ve Labris firmalarının GTENT markası altında ürünleştirdiği bileşenler ile HAVELSAN tarafından geliştirilen bileşenlerin oluşturduğu bu ürünler, mobil haberleşme altyapısının kontrolünden sorumlu olup, temel olarak mobil abonelerin ağa erişimini, bağlantısını ve hareketliliğini yöneterek, abonenin veri akış hizmetinden faydalanmasını ve ağ kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Turkcell, 5G alanında yerli teknolojilerin geliştirilebilmesi için oluşturulan girişimlerden HTK'nın yanı sıra üniversiteler ve yerli şirketlerle çeşitli projeler yürütüyor.

TÜBİTAK ve benzer destek fonları tarafından katkı sağlanan bu projelerde yeni teknolojilerin yerlileştirilerek millileştirilmesi odağı ile çeşitli konular üzerinde çalışılıyor.

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