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Turkcell Akademi'de 60 bin kişi eğitim alıyor

Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen: - "Bu süreçte kurumsal müşterilerimize verdiğimiz eğitimlerle dijital dönüşüm konusunda destek olmaya başladık. Kurumların kendi çözümleri için dijital içeriklerini nasıl hazırlayacaklarına dair uzaktan eğiti

Turkcell Akademi'de 60 bin kişi eğitim alıyor
Ekonomi
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İSTANBUL - Turkcell Akademi, Kovid-19 sürecinde daha da önem kazanan dijital dönüşüme verdiği eğitimlerle katkı sağlıyor.

Turkcell açıklamasında görüşlerine yer verilen Turkcell Akademi Genel Müdürü Banu İşçi Sezen, eğitim ve gelişim platformlarına yıllardır yaptıkları yatırımla Kovid-19 sürecine en hazırlıklı giren şirket olduklarını belirterek, "Bu süreçte kurumsal müşterilerimize verdiğimiz eğitimlerle dijital dönüşüm konusunda destek olmaya başladık. Kurumların kendi çözümleri için dijital içeriklerini nasıl hazırlayacaklarına dair uzaktan eğitimler veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezen, 2 bin 500'den fazla eğitimle, dijital dönüşüme ivme kazandırdıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Yeni normal'de sadece eğitimde değil işe alım, terfi gibi insan kaynakları süreçlerinde de dijitalleşmek isteyen şirketleri 'Case LAB uzaktan değerlendirme merkezi' uygulamamız ile tanıştırdık. Tüm Türkiye'de operasyonu olan şirketlere yüzde 100 online, kuruma özel tasarlanmış sertifika programları sunarak çalışan gelişiminde dinamik bir eğitim ekibi olma fırsatını sağladık.

Kapasite problemi nedeniyle istediği verimi sağlayamayan kurumlara da kurumsal satış ekipleriyle birlikte altyapılarını destekleyecek çözümler sunduk. Şirketlerin, kurumsal verimliliğin yanı sıra çalışan memnuniyetini ve bağlılığını artırmak için eğitim ve gelişime yatırım yapmaya devam etmelerinin önemine inanıyoruz. Tam da bu sebepten kurumsal şirketlerin de akademisi ve eğitim çözüm ortağı olarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne hız kazandıracağımıza inanıyoruz."


- Kendi eğitim programlarını hazırlayabiliyorlar

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell Akademi'nin kurumsal şirketlere sunduğu LMS (Learning Management Systems), kullanıcılarına üründeki ara yüzü özelleştirip kendi logolarını ve kurum renklerini ekleyebildikleri, platforma kendi çalışanlarını ve kendi eğitimlerini tanımlayabildikleri, sonrasında ister kendi eğitimleriyle isterlerse de platformdaki hazır eğitimler arasından seçtikleriyle çalışanlarına eğitim ataması yapabildikleri uçtan uca bir online platform sunuyor.

Ürün ayrıca çalışanlara SMS ve email ile eğitim atama bildirimi gittikten sonra çalışanların yine online olarak tarayıcıdan veya "Akademim” mobil uygulamasından giriş yaparak eğitimleri izlemesine, şirket eğitim yöneticilerinin de raporlar üzerinden çalışanların izlenme, sınav sonucu, anket gibi raporlarını takip edebilmelerine imkan veriyor.

Turkcell Akademi'de yaklaşık 55 bin kişilik Turkcell ekosisteminin yanı sıra farklı şirketler için hazırlanan farklı programlarla LMS üzerinden 60 bin çalışana uzaktan eğitim veriliyor.

- 50 bininci sertifika dağıtıldı

Turkcell Akademi, geçen günlerde 50 bininci sertifikasını dağıttı. Kurumsal ve Bireysel Turkcell Mağaza yapısında çalışan personel için 2015 yılında başlatılan "Perakende Sertifikasyon Programı" kapsamında bugüne kadar 27 bin 580 katılımcıya "Temel Perakendecilik Sertifikası" verildi.

Sertifika sonlanma zamanı gelerek bilgi seviyesi sınavına giren 8 bin 810 bayi çalışanına da "Temel Perakendecilik Yenileme Sertifikası" verildi.

Bu sınavdan en yüksek puanı elde eden 485 çalışan, Marmara Üniversitesi ile ortaklaşa yapılan "İleri Seviye Perakendecilik Sertifikası"nı da aldı.

Mağaza çalışanlarının şirket hedeflerine uygun olarak müşterilere daha iyi hizmet verebilmeleri için oluşturulan "Dikey ve İleri Seviye Sertifikasyon" programlarında ise 4 bin 933 bayi çalışanı "Turkcell Finansal Servisler Sertifikası"nı almaya hak kazandı.

Bu çalışanlar içerisinden eğitimlerine devam eden 1.108 kişi "İleri Seviye Finanscell Serifikası" aldı.

Mağaza çalışanlarının teknoloji odağını artırmak ve yeni teknolojilerin öğrenilmesini sağlamak için oluşturulan dikey sertifikasyon programında ise 4 bin 330 bayi çalışanı "Dijital Servis ve Çözümler Sertifikası"na, 3 bin 521 çalışan ise "Yeni Nesil Servisler Sertifikası"na sahip oldu.

Turkcell Sigorta hizmetlerinin mağazalarda verilmesi ve mağaza içinde sağlanan sigorta hizmetlerinde çalışan uzmanlığını artırmak için hazırlanan gelişim programı sonunda Sigortacılık Eğitim Merkezi tarafından yapılan sınavda da 376 bayi çalışanı "SEGEM Sertifikası" almaya hak kazandı.

Sertifikasyon programının başladığı ilk günden bugüne kadar Turkcell hedef ve stratejilerine bağlı olarak mağaza çalışanları için düzenlenen gelişim programlarında başarılı olan çalışanlara 51 bin 150 sertifika verildi.

- Digital Masters mezun vermeye başladı


Öte yandan, Turkcell çalışanlarına yönelik 2018'de başlatılan Digital Masters programına şu ana kadar 2 bin 503 kişi başvurdu.

Başlangıç ve ileri olmak üzere iki seviyeden oluşan programda, aralarında yapay zeka programlama, iş analitiği, blockchain, veri bilimi, makine öğrenmesi, doğal dil işleme, ileri seviye yapay zeka programlamanın bulunduğu toplam 12 eğitim bulunuyor.

Programın başlangıç tarihinden itibaren yaklaşık bin kişi mezun oldu.

Bölümlerin başlayan eğitimleri arasında; ICT, NT, Yasal Zorunluluk, Akademi Eğitmenleri, Fonksiyonel Eğitim, HAP+ Live, Oryantasyon, KVK ve Genpa ve Liderlik yer alıyor.

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