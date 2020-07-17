İSTANBUL - Teknosa, 17-20 Temmuz tarihleri arasında geçerli özel indirim kampanyası ile yaz günlerinde ihtiyaç duyulan teknolojilere avantajlarla erişmeyi sağlayacak.

Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre şirket, yaza özel kampanya çerçevesinde hayatı kolaylaştıran teknolojileri yüzde 50'ye varan indirimlerle sunuyor.

Kişisel bakım ürünlerinden, outdoor ve hobi ürünlerine, akıllı telefonlardan klimalara kadar birçok teknoloji ürünündeki avantajlara teknosa.com ve Teknosa mağazalarından erişilebiliyor.

Teknosa, 17-20 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak.