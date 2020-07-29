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Sur Yapı Antalya Projesi'nde teslimler başladı

Sur Yapı Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekener: - "Bugün 460 dairenin anahtarını hak sahiplerimizle buluşturmanın yanı sıra Sur Yapı olarak 200 dairenin de teslimlerini eş zamanlı gerçekleştirdik. Sene sonuna kadar E ve D parsellerinde yer alan 1.800 dairen

Sur Yapı Antalya Projesi'nde teslimler başladı
Ekonomi
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İSTANBUL - Sur Yapı'nın Antalya Projesi'nde ilk evler teslim edildi.

Sur Yapı'dan yapılan açıklamaya göre, daha önce Sur Yapı tarafından Antepe'ye teslim edilen 460 dairenin anahtarları ilk hak sahipleriyle buluştu. Hak sahiplerine yapılan anahtar teslimlerinin yanı sıra Sur Yapı tarafından satışı gerçekleştirilen 200 dairenin de teslimiyle Sur Yapı ailesi daha da büyüdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sur Yapı Genel Müdür Yardımcısı Barış Ekener, Antalya projesinin bugün ilk anahtar teslimlerini gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Antalya'nın değerine değer katan bu eşsiz projede yaşayacak vatandaşlarımıza en iyi markaları en doğru şekilde bir araya getirip Sur Yapı'nın konuttaki tecrübesi ile birleştirerek mutluluk ve sağlık içerisinde oturacakları evler inşa ettik. Türkiye'nin İstanbul'dan sonra marka değeri en yüksek kenti Antalya'nın değerine değer katan projemiz dünyanın dört köşesinden dikkatleri üzerine çekiyor. Projemiz, satış sürecinde aldığı talep ve kentsel dönüşüm sürecindeki uygulanan model anlamında uluslararası bilinirliğe sahip referans bir proje oldu. Tüm bunları yaparken kalite, sağlamlık ve estetikten asla taviz vermedik. İlk hak sahipleri tesliminin; önce hak sahiplerine, Büyükşehir Belediyesi'ne, Antalya'mıza ve firmamıza hayırlı olmasını dileriz. Projenin teslim edilmesinde emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne, Antepe AŞ'ye, projenin finansmanını üstlenen ve bizlerden proje boyunca desteğini esirgemeyen Ziraat Bankası'na ve yönetimine, inşaatta emeği geçen yöneticisinden işçisine, tedarikçisinden taşeronuna özellikle A parsel müteahhiti Simya Mimarlık'a ve tüm Sur Yapı çalışanlarımıza teşekkür etmek isteriz." ifadelerini kullandı.


- "Projemizi teslim etmenin gururunu yaşıyoruz"


Ekener, 2018'den bugüne kadar dolar bazında neredeyse yüzde 90, inşaat maliyetlerinde ise yüzde 50 artış olmasına karşın hiçbir zaman inşaatları durdurmadıklarını vurgulayarak, "Bildiğiniz gibi, tüm dünyayı etkisi altına alan küresel çaplı bir salgını hep birlikte yaşıyoruz. Pandemi süreci, hem sağlık hem de ekonomi açısından bu zamana kadar insanlığın hiç deneyimlemediği bir süreci yaşattı bizlere. Hemen her sektör durma noktasına geldi. İnşaat sektöründe de şantiyeler durdu, satış ofisleri bir süreliğine kapatıldı. Sur Yapı olarak aldığımız tedbirlerle ve Sağlık Bakanlığı'mızın yayımladığı rehberlere uygun şekilde hareket ederek Antalya şantiyemizde mümkün mertebe çalışmalarımıza devam ettik. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen elimizden ne geliyorsa yaptık ve işimizin başında olmayı sürdürdük. Ne mutlu ki, projemizi teslim etmenin gururunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sadece haziran ve temmuz aylarında 562 dairenin satışını gerçekleştirdiklerini bildiren Ekener, "Şüphesiz bunda, hükümetimizin ve kamu bankalarımızın açıkladıkları destek paketleri ve bunun yanı sıra sektör olarak başlatılan ek indirimli kampanyaların büyük rolü bulunuyor. Bugün 460 dairenin anahtarını hak sahiplerimizle buluşturmanın yanı sıra Sur Yapı olarak 200 dairenin de teslimlerini eş zamanlı gerçekleştirdik. Sene sonuna kadar E ve D parsellerinde yer alan 1.800 dairenin 1.500'ünün daha teslimini yapmayı planlıyoruz. Akabinde F, C ve B parsellerin teslimleri belli periyotta planlanmaktadır." ifadelerini kullandı.

Proje inşaatı boyunca Antalya ekonomisine ve Antalya esnafına destek olduklarını aktaran Ekener, "Antalya Projesi'nin inşası süresince hedefimizi sadece daireleri bitirmeye odaklamadık, kentin değerine değer katan uluslararası bilinirliğe sahip referans bir proje inşasını da gerçekleştirdik. Antalya Projesi, kısa sürede bölgeyi bir çekim merkezi haline getirdi. Hem ekonomimize hem de bölge esnafına destek sağladık. Belediyemizin parklar, okullar, tramvay istasyonları gibi sosyal donatıları tamamlaması sonrasında Sur Yapı Antalya projesinin Antalya'nın nezih ve kaliteli yaşamın sürdürüldüğü en değerli proje olacağını düşünüyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.


- Ulusal ve uluslararası ziyaretler yapıldı


Verilen bilgiye göre, Sur Yapı Antalya Projesi, satış sürecinde aldığı talep ve kentsel dönüşüm sürecinde uygulanan model anlamında uluslararası bilinirliğe sahip referans bir proje oldu. Projeyi yurt içi ve dışından çok sayıda kişi ziyaret etti, yerli ve yabancı üniversiteler, kurum ve kuruluşlar incelemelerde bulundu. Üniversiteler, öğrencilerinin teorik bilgilerini pekiştirmeleri için Sur Yapı Antalya Projesi'ne teknik geziler düzenledi.

Sur Yapı Antalya projesi, Avrupa Birliği'nin 2020 programında "Akıllı Kent" olmak için 17 projenin içinden yarışarak 3 projeden biri seçildi. Çağdaş mimarisi, sosyal ve çevreci unsurları ile ön plana çıkan proje, dünyanın en eski ve en saygın tasarım yarışmaları arasında yer alan Green Good Design kapsamında da ödül kazandı. Proje, Management Plus tarafından her yıl organize edilen 5. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi'nde ise "En iyi Dönüşüm Projesi", geçen aylarda gerçekleşen Sign Of The City ödüllerinde ise "Türkiye’nin En İyi Kentsel Dönüşüm Projesi" seçildi. Proje, geçen yılın sonunda Türkiye'nin önemli gayrimenkul platformlarından olan ve sektör otoriteleri tarafından verilen Sign of the City ödüllerinde 100'ün üzerinde başvurunun yapıldığı kategoride "En İyi Kentsel Dönüşüm" ödülüne layık görüldü.


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