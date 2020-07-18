İSTANBUL - STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM), askeri gemilerin yanı sıra ticari deniz platformlarına da yönelik yerli yazılımla ürettiği elektronik harita görüntüleme ve bilgi sistemi olan “STMDENGİZ ECDIS” ile Türkiye’nin, denizcilik sektöründe dünya çapında geçerli olan Denizcilik Ekipmanları Direktifi-MED sertifikası Wheelmark‘ı almaya hak kazanan ilk şirket oldu.



STM’den yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) kurallarına uyumlu ve yedeklendiğinde kağıt haritalara alternatif olarak kullanılabilecek, bilgisayar bazlı, platformda bulunan diğer seyir yardımcıları olan Parakete, Cayro, Atalet Seyir Sistemi, İskandil, GPS, AIS vb. ile arayüzü bulunan ve seyir radarı ile birlikte çalışabilen STMDENGİZ ECDIS, muhtelif elektronik seyir haritaları ile kullanıcısına emniyetli seyir imkanı sağlayacak.



STMDENGİZ ECDIS, diğer veri sağlayıcılarının entegre edilmesiyle seyirsel farkındalığı artırırken, seyir planı ve değerlendirmesinde kullanılacak süreyi azaltarak seyir planının verimliliğini de artırıyor.



Harita düzeltmelerinin elektronik harita üretici kuruluşlarca otomatik olarak yapılarak sisteme yüklenmesiyle seyir personeli üzerindeki yükü de azaltarak harita düzeltmelerinin verimliliğini de olumlu etkileyen sistem, elle yapılan harita düzeltmelerine ve uzun seyir planlarına olan ihtiyacı ise ortadan kaldırıyor.



Kullanımı kolay ekran fonksiyonları ve yüksek çalışma performansının yanı sıra kullanıcı dostu yazılıma sahip olan ve çeşitli ekran boyutları bulunan STMDENGİZ ECDIS’de, rota planlama/düzenleme ve emniyet kontrol fonksiyonları yer alıyor.



- STM, Türk Deniz Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarında kritik rol üstleniyor



Savunma sanayiindeki tecrübesi ile geliştirdiği ürün ve çözümlerle, Türkiye’nin yerel savunma ve teknoloji ihtiyaçlarını karşıla-manın yanı sıra yurt dışındaki dost ve müttefik ülkelere kabiliyetlerini ve hizmetlerini ihraç eden STM, Türk Donanması’na platform sistemlerine yönelik yüzde 70 yerlilik oranıyla tamamlanarak teslim edilen MiLGEM Ada Sınıfı Korvetler’de ana alt yükleni-cilerden biri olarak önemli bir rol oynadı.



Yine Türk Donanması’nın ihtiyacı kapsamında, Savunma Sanayii Başkanlığınca koordine edilen “İ“ Sınıfı Fırkateyn projesinin ana yükleniciliği görevini üstlenen şirket, projeyi en az yüzde 75 oranında yerlilik oranıyla 2023 yılında teslim etmek üzere çalışmalarına devam ediyor.



Türkiye’nin ilk istihbarat gemisi olma özelliği taşıyan TCG Ufuk (A-591)’un ana yükleniciliğini de üstlenen STM’nin, Türk Donanması’nın denizaltı modernizasyon ve inşa projelerinde de kritik rolü bulunuyor.



Bu kapsamda STM, 2 adet “AY“ Sınıfı Denizaltıların Modernizasyonunu başarı ile gerçekleştirirken, 4 adet “Preveze“ Sınıfı Denizaltıların modernizasyonunda ise pilot ortak olarak görev aldı. STM, Türkiye’nin Milli Denizaltı Projesinin hayata geçirilmesin-de önemli bir aşama olacak Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli (Reis Sınıfı) Yeni Tip Denizaltı Projesi kapsamında da görev alıyor.





