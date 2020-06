İSTANBUL - Enerji yönetimi ve otomasyonun dijital dönüşümünde dünya çapında uzman olan Schneider Electric, bulut tabanlı yazılım EcoStruxure IT Expert için açık kaynak kodlu programlama arayüzünü (API) yayımladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EcoStruxure IT Expert'e yönelik geliştirilen bu ilk API ile IT çözüm tedarikçileri ve son kullanıcılar, güç altyapısı ve kritik altyapı izleme platformunu tercih ettikleri yönetim sistemine sorunsuz bir şekilde entegre edebiliyor.



Schneider Electric'in sektöre sunduğu EcoStruxure IT Expert APl ile kullanıcılar, uzaktan izleme özelliklerinden tercih ettikleri platformda faydalanabiliyor ve dağıtık IT altyapısı üzerinde daha fazla görünürlük elde edebiliyor. Böylece sistem kullanıcıları, kesintisiz inovasyon fırsatları, iş ortakları için yeni gelir akışları ve daha açık bir ekosisteme kavuşuyor.



EcoStruxure IT Expert API ile Schneider Electric, dağıtık IT altyapıları yöneten IT çözüm tedarikçileri ve son kullanıcılar için sınır üzerinde yönetimi kolaylaştırıyor. Aynı zamanda, sektördeki ilk barındırılan izleme platformu olan, markadan bağımsız ve yapay zeka ile desteklenen EcoStruxure IT Expert'in başarısını temel alıyor. Yeni API özelliklerine sahip olan platform daha da esnek bir yapıya kavuşuyor. Örneğin, kullanıcılar yerel bir veri deposu bulundurabiliyor ve değişikliklere tepki veren uygulamalar yaratabiliyor. Enerji ve altyapı kaynakları verilerine artan erişimle kullanıcılar, verimliliği ve sürdürülebilirliği artırmak için değişiklikler yapabiliyor.





- "Veriye erişim, büyüme ve verimlilik"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric EcoStruxure ve Güvenilir Güç İş Birimi Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Kevin Brown, EcoStruxure IT Expert API ile veriye erişim, büyüme ve verimlilik alanlarında sundukları avantajları güçlendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"İş ortaklarımız ve müşterilerimizle yeni ve farklı şekillerde iş birliği yaparak kendi IT altyapıları ile ilgili doğru bilgileri elde etmelerini sağlıyor; daha açık bir ekosistem oluşturmalarına yardımcı oluyoruz. EcoStruxure IT Expert API, sınır bilişim ile ilgili verimlilik ve sürdürülebilirlik sorunlarını çözmek konusundaki kararlılığımızı gösteriyor ve iş ortaklarımız için yeni fırsatlar doğuruyor. API ile IT çözümü tedarikçileri, EcoStruxure IT platformunu tercih ettikleri sistemlere kolayca entegre edebiliyor. Uzaktan güç ve kritik altyapı izleme özelliklerini portföylerine ekleyen çözüm tedarikçileri, farklılaşma ve sınır ağı yönetiminin zorluklarıyla uğraşan müşterileri için daha fazla değer yaratma imkanlarına kavuşuyor."

Söz konusu hizmetin ilk kullanıcılarından ePlus Sorumlu Başkan Yardımcısı Wayne St. Jacques de "EcoStruxure IT Expert API tarafından sağlanan ilave güç tabanlı araçlar, mevcut platformu güçlendiriyor, değer teklifimizi ve genel müşteri deneyimini zenginleştiriyor." ifadelerini kullandı.



EcoStruxure IT Expert API'ın temel özellikleri ise şöyle:



"Başka markalarla entegrasyon, EcoStruxure IT platformunu mevcut sistemlerle entegre ederek güç ve kritik altyapıları izleme ve çalışılamayan süre riskini azaltma. Daha gelişmiş ve anında görünürlük, tercih edilen sistemden kritik altyapı verilerine ulaşma ve alarmları belirlemek için mevcut durumun anlık görüntüsünü alma. Daha akıllı, veri odaklı karar alma, önemli kararlar alınırken alarm, envanter, sensör ve konum verilerini kullanma ve müşterilere proaktif bir şekilde tavsiyelerde bulunma. Daha gelişmiş raporlama, güç ve kritik cihazlardan mevcut veya yeni panolara veri çekme ve en küçük detay seviyesinde ölçüt ekleme. Açık ve markadan bağımsız bir platform ile EcoStruxure IT yazılımı ve hizmetleri, müşterilerin kritik altyapı cihazlarını sorunsuz bir şekilde kendi başlarına, bir iş ortağıyla birlikte ve Schneider Electric uzman hizmet mühendislerinin yardımıyla entegre etmek için ihtiyaç duydukları gücü ve esnekliği sağlıyor."