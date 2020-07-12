İSTANBUL - Yaptığı bağışlarda yüzde 256'lık artış olan Rönesans Holding, 2019 yılında toplam 582 milyon 312 bin TL'yi hayır işlerine ayırdı.



Rönesans Holding'den yapılan açıklamaya göre, gelirlerinin yüzde 70'ini yurt dışından elde ederek ülkeye düzenli döviz girdisi sağlayan ve cari açığın finansmanına katkıda bulunan Rönesans Holding, iş dünyasındaki ticari başarılarının yanı sıra sosyal sorumluluk ve toplumsal fayda konusuna da odaklanmaya devam ediyor.

Rönesans Holding Başkanı Dr. Erman Ilıcak, 2019 yılında yaptıkları bağışlarla, Capital dergisinin 8. kez yayınladığı "Gönlü Zengin 50 İş İnsanı" listesinde 2. sırada yer aldı.

Geçen yıla göre yaptığı bağışlarda yüzde 256'lık artış olan Rönesans Holding, 2019 yılında toplam 582 milyon 312 bin TL'yi hayır işlerine ayırdı.

Rönesans, önceki yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da kalıcı eserler, eğitim yardımları, karşılıksız burs, kültür ve sanat yardımlarında bulundu.



Rönesans Holding'in sosyal sorumluluk çalışmaları eğitim, sürdürülebilirlik, gençler ve kadınlar üzerine kurulu olmasına rağmen 2020 yılında tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 pandemisi sebebiyle bağış planları yeniden düzenlendi.

Rönesans Holding, 2020 yılının başından bu yana yaşanan deprem ve pandemi gibi toplumsal olaylarda, süreklilik arz eden bağışlarının yanı sıra yıllık bağış bütçesinde olmayan çeşitli yardımları hayata geçirdi. Bunların başında, salgının ortaya çıkardığı olumsuzlukları azaltmak amacıyla sağlık sektörüne yapılan yardımlar geliyor.

Bu doğrultuda Rönesans Holding, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda gerektiği takdirde imkanlarını zorlayarak ve bütçe kısıntısı olmaksızın üzerine düşen görevi özveriyle yerine getirmeye devam edecek.