İSTANBUL - Türkiye genelinde kapılarını yeniden açan Oleg Cassini, 700 metrekarelik yeni mağazasını Antalya'da tüketicisi ile buluşturdu.

Oleg Cassini'den yapılan açıklamaya göre şirket, yeni normalleşme süreci ve düğün sezonunun açılmasıyla birçok ilde kapılarını yeniden açtı.

Antalya mağazasını açıp, nikahı ya da özel günü ertelenen gelin adayları ve yakınları için pratik ve estetik seçenekleri Antalyalılarla buluşturan marka, tüketicileri yüksek hijyen ve güvenlik önlemleri ile Muratpaşa'daki 700 metrekarelik yeni mağazasına bekliyor.



Türkiye'deki 13. mağazası olma özelliği taşıyan Antalya mağazası, yüzlerce gelinlik ve abiye seçeneklerini tüketicilere sunuyor.

34 bedenden 50 bedene bir çok beden için seçenek sunan marka, ayrıca online alışveriş sistemiyle ülkenin dört bir yanına güvenli teslimat gerçekleştiriyor.

Korona döneminde, gelinlik ve abiye satın almak isteyen müşterilerin kalabalık ortamlara girmesini en aza indirgemeyi hedefleyen Oleg Cassini, Türkiye'de ilk defa başlatılan Online Stil Danışmanlığı ile müşterilerin kıyafetleri, tarzları ve konseptlerine dair daha fazla fikir sahibi olmasını sağlıyor.

Bu sayede hem gelin adayları, hem özel günleri için abiye arayanlar uzman stil danışmanlığı kadrosuyla ücretsiz olarak sağlanan dijital danışmanlığı alabiliyor.

Mağazalarını ülke genelinde salgın dönemi çalışma prosedürüne göre sıkı korona önlemleri ile birlikte yeniden açan marka, gelin adaylarını randevu oluşturarak mağazalarına davet ediyor.





- Randevular, 60 dakika olarak belirlendi

Açıklamada yer alan bilgiye göre, Oleg Cassini salgın dönemi çalışma prosedürü kapsamında, gelinlik ve abiye randevuları 60 dakika olarak belirlenirken, randevular arasındaki yarım saatlik süre içerisinde, servis verilen alan ve deneme yapılan ürünlere ait dezenfekte işlemi sağlanıyor.

Gelinlik ya da abiye randevusu alan müşteriler yanlarında en fazla bir misafir getirebiliyor. Bu şekilde mağaza içi trafik kontrolü sağlanırken hem çalışan hem müşteri sağlığı optimum düzeyde korunuyor.



Mağaza girişinde müşterilerin ve yakınlarının maske takma zorunluluğu takip ediliyor ve müşterilerin maskesiz olması durumunda kullan/at maske mağaza tarafından temin edilerek müşteriye sunuluyor.

Mağazaya randevusuz gelen müşteriler için, mağazanın o anki müsaitliğine göre randevu sağlanarak servis için kabul ediliyor, müsaitlik olmadığı durumda ileriki tarihler için randevu güvenli bölge adı verilen mağaza içi bir bölgede sağlanıyor.

Mağaza içindeki müşteriler için daha önce sunulan kahve, çay gibi ikramlıklar bu dönemde risk oluşturacağından dolayı yalnızca paketli su ikramı yapılıyor.





- Çalışan sağlığı için koruma önlemleri de artırıldı





Oleg Cassini ayrıca bu süreçte binlerce çalışanın da sağlığını korumak üzere önlemlerini artırdı.

Buna göre, her mağazanın büyüklüğü ve kapasitesine bağlı olarak çalışan sayısı da benzer oranlarda belirleniyor, belli kapasitenin üzerinde çalışan aynı anda mağazada bulunmuyor.

Günlük olarak mağaza yöneticileri tarafından servis ve satış süreci denetlenerek sürdürülebilir sağlık felsefesi gözetiliyor.

Yine mağaza yöneticileri tarafından, günlük ateş ölçümünün rutin olarak yapılması takibi, servis esnasında çalışanların yeni eldiven, maske, siperlik ile hizmet etmesi kontrolü sağlanıyor.

Bu yeni satış sürecinde müşteriler için e-mail, telefon ve mağazada kapı, kasa, kabin gibi bölümlerde konumlandırılacak olan içeriklerle gerekli iletişim ve alınan önlemlere dair bilgilendirme yapılıyor.

Ödeme kısmında temassız ödeme kurallarına dikkat edilirken, işlem sonrasında el dezenfektanı kullanılması sağlanıyor.

































