GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Konut fiyatlarında en yüksek artış Antalya'da yaşandı

Antalya, TCMB tarafından açıklanan konut fiyat endeksine göre son bir yılda en yüksek artışın yaşandığı iller arasında yüzde 25,4 ile ilk sırada yer aldı - Kentte en hızlı kazandıran ilçeler arasında yer alan Kepez'de hayata geçirilen Sur Yapı Antalya Pro

Konut fiyatlarında en yüksek artış Antalya'da yaşandı
Ekonomi
59 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - Antalya, TCMB tarafından açıklanan konut fiyat endeksine göre son bir yılda en yüksek artışın yaşandığı iller arasında yüzde 25,4 ile ilk sırada yer aldı.

Sur Yapı'nın açıklamasına göre, Antalya, yılda 100 binin üzerinde göç almasının yanı sıra Avrupalı Türkler başta olmak üzere yurt dışından pek çok yerli ve yabancı yatırımcının da gözdesi durumunda. Özellikle pandemi sonrasında kentte konut piyasası hareketlenirken, TCMB tarafından açıklanan konut fiyat endeksine göre sadece son bir yıldaki konut değer artışı yüzde 25,4 olarak gerçekleşti.

Türkiye ortalamasında değer artışı yüzde 16,7 olarak gerçekleşirken, tatil için ev alanların yanı sıra ikinci konutunu Antalya'dan almak isteyenlerin ve gelişen iş yaşamının cazibesiyle kente gelenlerin oluşturduğu talep sonrası Antalya'da fiyatlar ortalamanın üzerinde yükseldi.

Gayrimenkul Borsası (GABORAS) tarafından hazırlanan 5 Büyükşehir Değer Endeksi'nde de yatırımcısına en çok kazandıran il Antalya oldu. Araştırmaya göre, Antalya'da ev fiyatları ortalama yüzde 20 artarken, Türkiye gelinde konut değeri en fazla yükseldiği ilk 20 ilçe sıralamasına Antalya'dan 10 ilçe girdi.

Antalya'nın iklimi, ulaşım kolaylığı, doğası ve tarihiyle ön plana çıkan yaşanabilir şehir havası, daha sağlıklı yaşamı tercih edenler, kentten konut sahibi olmayı tercih ediyor. Uluslararası havalimanına sahip olması, kara, deniz ve hava yolu ulaşımının kolaylığı, her mevsim denize girilebilir havası, Saklıkent'te kayak aktivitesi gibi kültürel turizmin de başkenti olma özelliği taşıyan Antalya, hem yatırımcının hem de yerli ve yabancı turist için çekim merkezi durumunda.

Her yıl göç alan kentte nüfus artışının sürmesi beklenirken, konuta yönelik talebin de artarak devam etmesi ön görülüyor.


- Kepez, en çok kazandıran ilçelerin başında geliyor


Endekslere göre, Antalya'da en hızlı kazandıran ilçeler arasında Avrupa'nın en büyük kentsel dönüşüm projesinin hayata geçirildiği Kepez yer alıyor.

Tamamlandığında dev şehir parkıyla, okulları, hastaneleri ve Sur Cadde konseptiyle 70 bin kişinin yaşayacağı yeni bir şehre ev sahipliği yapacak Kepez'in de yıldızı Antalya ile birlikte yükseliyor. Ayrıca Antalya'da kira dönüşü ve amortisman süreleri dikkate alındığında ise, Mayıs 2020 sonu itibarıyla en hızlı geri dönüşe sahip ilçeler arasında Kepez ve Muratpaşa olarak dikkati çekiyor.

Kamu bankalarının düşük faizli konut kredilerini fırsata çevirmek isteyenler özellikle markalı konut projelerini tercih ediyor. Bunların başında ise Sur Yapı Antalya Projesi geliyor. Antalya'nın aldığı bu rağbet, gelecek günlerde daire fiyat artışının devam edeceğine işaret ediyor.

Toplamda 8 milyar TL yatırımla gerçekleşen projede ilk etabın inşaatının sonuna gelinirken Sur Yapı, kredi paketine "Rahat bi Nefes Al" kampanyasıyla destek veriyor. Hem ev almak isteyenlere hem de gayrimenkul yatırımcılarına güven ve moral veren kampanyada, 15 yıla varan vade ile ilk 12 ay ödemesiz, aylık yüzde 0,64 faizle finansman sağlanıyor.


- Antalya'da fiyatın yüzde 90'ı taksitlendiriliyor


Antalya Projesi'nde kişi başına verilen kredi miktarı azami 500 bin lirayı buluyor. Yüzde 10 indirimle satışa sunulan dairelerde yüzde 10 peşinat uygulanıyor ve kalan yüzde 90'lık kısım ise yüzde 0,64 faiz uygulanarak 180 ay vadeyle taksitlendiriliyor. Kampanya kapsamında ilk 12 ay taksit ödemesiz oluyor.

Sur Yapı, bu avantajlara ek olarak salgınla mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarına ilave 15 bin liraya varan ek indirim sağlıyor.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'daki hırsızlık olayını JASAT dedektifleri çözdü! yakalandılar
Bakan Koca tek tek açıkladı! İşte riskli iller ve koronavirüs vaka sayıları
Binlerce öğrenci bu haberi merakla bekliyordu
Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Demirel mezarı başında anıldı
Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı
Isparta'da yeni nesil oyuncu bilgisayarları görücüye çıktı
Isparta'daki Demirel Müzesinden "demokrasi tarihi" yolculuğuna davet
​KÜLTÜR PORTALINDA ISPARTA FARKI
​Bakan Selçuk'tan öğrencilere müjde!
​Kaymakkapı ile birlikte Kültür Sitesi çevresindeki sokaklarda yenileniyor
Isparta ve Burdur için trafiğe kapalı yol uyarısı
ISPARTA YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALINACAK
ANADOLU'YA ÖZGÜ YÖRESEL TATLAR ISPARTA'DA KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE
Balık Gözde Balık Evi'nde ziyafete dönüşür
İKİNCİ DALGA TEORİ DEĞİL,GERÇEK
Tüm Çalışanları Ilgilendiriyor! İşveren Artık Ispatlamak Zorunda
Isparta'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
Yeni bir türü daha tespit edildi
İçişleri Bakanlığı'ndan nikahlarla ilgili 24 maddelik genelge
Lavanta ve Gül Eğirdir Gölü’yle Buluşuyor
İŞTE ISPARTA'DA GÜL KONVOYU - FOTO HABER
Vali Ömer Seymenoğlu ISUBÜ’de İncelemelerde Bulundu
Isparta yeşile doyuyor, yeni mesirelik alanına kavuşuyor
Isparta'da köylere güneş enerjisi santrali kuruluyor
Başdeğirmen: ‘Biz bunu çözeriz’ dedik ve çözdük
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA HALI KAMPANYASI, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

İçişleri Bakanlığı'ndan nikahlarla ilgili 24 maddelik genelgeİçişleri Bakanlığı'ndan nikahlarla ilgili 24 maddelik genelge13 Haziran 2020
Isparta yeşile doyuyor, yeni mesirelik alanına kavuşuyorIsparta yeşile doyuyor, yeni mesirelik alanına kavuşuyor12 Haziran 2020
Isparta'da köylere güneş enerjisi santrali kuruluyorIsparta'da köylere güneş enerjisi santrali kuruluyor12 Haziran 2020
Isparta'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandıIsparta'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı14 Haziran 2020
İŞTE ISPARTA'DA GÜL KONVOYU - FOTO HABERİŞTE ISPARTA'DA GÜL KONVOYU - FOTO HABER12 Haziran 2020
Başdeğirmen: ‘Biz bunu çözeriz’ dedik ve çözdükBaşdeğirmen: ‘Biz bunu çözeriz’ dedik ve çözdük12 Haziran 2020
Vali Ömer Seymenoğlu ISUBÜ’de İncelemelerde BulunduVali Ömer Seymenoğlu ISUBÜ’de İncelemelerde Bulundu12 Haziran 2020
İKİNCİ DALGA TEORİ DEĞİL,GERÇEKİKİNCİ DALGA TEORİ DEĞİL,GERÇEK14 Haziran 2020
Lavanta ve Gül Eğirdir Gölü’yle BuluşuyorLavanta ve Gül Eğirdir Gölü’yle Buluşuyor13 Haziran 2020
Yeni bir türü daha tespit edildiYeni bir türü daha tespit edildi13 Haziran 2020
Tüm Çalışanları Ilgilendiriyor! İşveren Artık Ispatlamak ZorundaTüm Çalışanları Ilgilendiriyor! İşveren Artık Ispatlamak Zorunda14 Haziran 2020
ANADOLU'YA ÖZGÜ YÖRESEL TATLAR ISPARTA'DA KOLANCI ŞARKÜTERİ'DEANADOLU'YA ÖZGÜ YÖRESEL TATLAR ISPARTA'DA KOLANCI ŞARKÜTERİ'DE14 Haziran 2020
Balık Gözde Balık Evi'nde ziyafete dönüşürBalık Gözde Balık Evi'nde ziyafete dönüşür14 Haziran 2020
Doğaseverler Düldül Dağı'nda kamp kurduDoğaseverler Düldül Dağı'nda kamp kurdu14 Haziran 2020
Isparta'da bir kişinin park halindeki otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandıIsparta'da bir kişinin park halindeki otomobilde ölü bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli yakalandı12 Haziran 2020
Isparta ve Burdur için trafiğe kapalı yol uyarısıIsparta ve Burdur için trafiğe kapalı yol uyarısı15 Haziran 2020
Isparta'da jandarmadan aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirme Isparta'da jandarmadan aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgilendirme 12 Haziran 2020
ISPARTA YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALINACAKISPARTA YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALINACAK15 Haziran 2020
​Bakan Selçuk'tan öğrencilere müjde!​Bakan Selçuk'tan öğrencilere müjde!16 Haziran 2020
GÜNCELLEME - Burdur’da silahlı saldırı: 1 yaralıGÜNCELLEME - Burdur’da silahlı saldırı: 1 yaralı11 Haziran 2020