ANKARA - Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze OSB-Gebze kavşaklarındaki araç üst geçidi orta ayak imalatı çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

İzmir çevre yolunun Cengizhan-Onur kavşakları 0-1. kilometrelerinde İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü yapım çalışmaları nedeniyle Cengizhan katılım yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Onur Mahallesi ve Bornova Kavşağı üzerinden gerçekleştiriliyor.



Ankara Çevre Otoyolu'nun Pozantı-Konya kavşaklarında Ankara-Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.



İstanbul-Kocaeli yolunun Gebze şehir geçişinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak devam ediyor.

Gökova-Köyceğiz yolunun 13-15. kilometrelerinde asfaltlama çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Kızılcahamam-Çerkeş yolunun 0-29. kilometrelerinde çalışan trafik altında asfalt sathi kaplama çalışması yapıldığından, ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Siirt-Batman yolunun 61-64. kilometrelerindeki Reşat Baysal mevkisinde Ilısu Barajı'nın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle ulaşım yeni yapılan varyanttan iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Gökçebey-Yenice-Karabük yolunun 40-41. kilometrelerinde şev yüzeylerinde çelik ağ onarımı çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.

Burdur-Antalya yolunun 22-23. kilometrelerinde Yol Kenarı Ağırlık Denetim İstasyonu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

Mekece-Bozüyük yolunun 36-41. kilometrelerindeki Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünellerinde bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla tünellerin İstanbul yönündeki tüplerde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.