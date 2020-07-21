İSTANBUL - Kaleseramik, tasarım dünyasının en önemli yarışmalarından kabul edilen Red Dot Design Award’da, sonsuzluk sarmalı içinde mükemmelliğe ve dayanıklılığa çağrı yapan 2019 Cersaie stant tasarımı ile "Red Dot Award:Brands & Communication Design 2020” ödülüne layık görüldü.

Kaleseramik açıklamasına göre, yaşam alanlarına ilham veren bütünsel tasarımlarını, stant tasarımına da taşıyan Kaleseramik, sektörün dünyadaki en önemli buluşma noktası olarak kabul edilen Cersaie Fuarı’nda, Paola Cesaretti tarafından hazırlanan stant tasarımıyla, "Red Dot Award:Brands&Communication Design 2020" ödülünü aldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaleseramik Pazarlama Direktörü Zeliha Özay Yurdatap, "Seramik karoların sadece katı bir yapı malzemesi olarak görülen genel algısına karşılık, günümüz dijital dünyasının tüm sınırlarını zorladığımız bu stant tasarımıyla, Cersaie ziyaretçileri için farklı ve unutulmaz bir deneyim yaşatmak istedik." ifadelerini kullandı.



Standın tasarım yolculuğunu anlatan Yurdatap, şunları kaydetti:

"Stant tasarımı için Paola ve ekibiyle bir araya geldiğimizde, insanları seramiğe dokunduklarında zamansız bir yolculuğa çıkarmak istediğimizi söyledik. Tasarımda bizim temel özelliklerimiz olan 'benzersizlik', 'ustalık' ve ‘mükemmel deneyim’i görmek istiyorduk. Daha sonra tasarımda bu üç kelime minimal geometrik şekiller, mükemmellik çağrışımı ve dayanıklılık olarak evrildi. İç içe geçmiş iki daire ise Kale’nin Türk ve İtalyan kültürel ilişkilerini temsil ederken, bu birleşimden ortaya çıkan sonsuzluk işareti standın tasarımına ilham oldu. Kaleseramik’in farklı markalarına adanmış beş alanda yapılan iç mekan düzenlemesi ile yenilikçi ürünlerimizi, ürünlerimizin potansiyellerini ve özelliklerini birbirleriyle etkileşim içinde olan mekanlarla ziyaretçilere sunduk."



- "Kalesinterflex’in gücünden yararlandık"





Yurdatap, seçkin bir kimlik hedefiyle, yuvarlak, cesur ama seçici mimari muhafaza, Kale’nin farklı ruhlarını bir araya getirirken, fuar standının tüm dış cephe kaplamasında Türkiye’nin en büyük parlak porselen seramiği Kalesinterflex ürününün kullanıldığını aktardı.

Kalesinterflex’in alternatif kullanım alanlarından yararlanarak mutfak, oturma odası ve banyodan oluşan tüm alanlarda bütünsel bir iç mekan tasarımı için de bu ürünün kullanıldığını belirten Yurdatap, şöyle devam etti:

"Geleneksel teknikler kullanarak, yüksek teknoloji ürünümüz Kalesinterflex’ten ince porselen levhalar olarak şekiller elde etmek için büyük boyutlu paneller oluşturduk. Panelleri çerçevelemek için bir alan tasarladık. Bu alan aynı zamanda sergi alanının kalbinde yer alıyordu. Kalebodur ürünlerinden oluşturulan, dört tablo üzerine projeksiyon yöntemi ile benzersizlik, ustalık, deneyim ve well-being hikayelerini interaktif bir şekilde müşteri ile buluşturan bu dijital alana, hafif animasyonlu Kale’nin çevre, kamusal alan, ev hayatı değerlerine dayanan kısa ironik ve şiirsel öykülerden oluşan bir anlatım öğesi ekledik. Ziyaretçilerin dokunuşuyla paneller canlandı ve seramik karolarla ilk dijital interaktif deneyimlerini gerçekleştirmiş oldular. Burada özellikle iç mekan dekorasyonunda sıcak bir etki yaratan Mix&Match felsefesinden yararlanarak Kalebodur’un farklı karo koleksiyonlarının duvar kompozisyonlarındaki kullanımını tercih ettik. Tasarımdaki teatral ışık kullanımıyla, birleştirilmiş ana renkler ve geometrik şekiller sayesinde, tüm stant alanı, metafizik bir atmosfer ile karakterize edildi. Dikey ve yatay yüzeyler çağdaş iç mekanlar olarak tasarlanırken, dekoratif tablolar, duvarları, zeminleri ve vitrinleri tamamladığı gibi ev ve iş yeri hisleri uyandırdı."



