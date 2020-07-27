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Kale Grubu 63 yaşında

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Çanakkale'nin Çan ilçesinde uzaktan erişimle gerçekleştirilen "Geleneksel Seramik Bayramı" töreninde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın mesajları da paylaşıldı

Kale Grubu 63 yaşında
Ekonomi
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ÇANAKKALE - Kale Grubu, kuruluşunun 63'üncü yıl dönümünü, temellerinin atıldığı Çanakkale'nin Çan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uzaktan erişim ile düzenlenen törenle kutladı.

4 yıl önce hayatını kaybeden Türk sanayisinin duayenlerinden İbrahim Bodur'un 27 Temmuz 1957'de temellerini attığı Kale Grubunun kuruluş yıl dönümü ve "Geleneksel Seramik Bayramı" dolayısıyla etkinlikler gerçekleştirildi.

Her yıl geniş katılımla yapılan etkinlik, bu yıl tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan erişimle YouTube kanalı üzerinden yapılan canlı yayın ile gerçekleştirildi.

Çan'da kurulu Kaleseramik fabrikalarındaki törene, Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Bodur Okyay ile Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal ve Belediye Başkanı Bülent Öz'ün de aralarında olduğu protokol üyeleri katıldı.

Tören sonrasında "Kale Ailesi" çalışanlarına ve bayilere verilmek üzere düzenlenen kıdem ödülleri töreni de online program kapsamında yapıldı.

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Pekcan'dan tebrik mesajları

Törene yazılı mesajıyla katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kale Grubunun kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Oktay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Toprağımızı 63 yıl önce su, ateş ve girişimcilik ruhuyla harmanlayarak seramik ve yer karosu alanında 'Anadolu'nun Kale'si, Türkiye'nin gururu' oldunuz. Bu gururu, gelenekselleşen Seramik Bayramı'nda sizlerle birlikte gönülden paylaşıyorum. Kale Grubu yeni ihracat rekorları, artan istihdam rakamları ve farklı iş alanlarındaki katma değeri yüksek üretimi ile ülkemiz ekonomisine katkılarını artırarak sürdürecektir. Bugün bulunduğunuz noktayı daha da ileriye taşıyacağınıza, bu yeni dönemde oluşan fırsatları yakalayarak katma değerler üretmeye devam edeceğinize inanıyorum."

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da törene gönderdiği mesajda, ülkelerin kalkınmalarında sanayi şirketlerinin performanslarının çok önemli bir gösterge olduğunu vurguladı.

Kale Grubunun da bu bağlamda 1957'den bu yana gösterdiği atılımla ülkenin önemli sanayi kuruluşlarından biri olduğuna işaret eden Pekcan, "Rahmetli İbrahim Bodur beyefendinin getirdiği vizyon; sürekli atılımı, durmaksızın ve yorulmaksızın çalışmayı gerektiriyor. Ne mutlu sizlere ki en üst düzeyden en alt seviyeye kadar Kale Grubu çalışanları İbrahim Bey'in vizyonunu ilk günkü heyecanla uyguluyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "Yolumuza inançla devam edeceğiz"

Törende konuşan Kale Grubu Başkanı ve Üst Yöneticisi Zeynep Bodur Okyay, bugünün bir kuruluş yıl dönümünden fazlasını anlattığını dile getirdi.

27 Temmuz'u, attıkları temellerin binlere, on binlere ulaştığı bir gün olarak nitelendiren Okyay, "Seramiğin olduğu kadar, sanayinin ve Anadolu'nun üretimle kalkınmasının; gönül verilmiş, emek karılmış toprakların, dayanışmanın, adanmışlığın, vefanın, umudun bayramıdır." diye konuştu.

Bu süreçte, 63 yıldır üstesinden geldikleri her zorluğun başarıyla taçlandığını ifade eden Okyay, şunları söyledi:

"Kurucumuz İbrahim Bodur'un bugün bir arada olmamızı sağlayan adımları attığı o günlerde de koşullar hiç elverişli değildi ama yine de hayaline ortak olanlarla yoluna devam etti. Onlara o cesareti, öngörüyü, yenilikçi düşünmeyi, mücadele ruhunu ve güveni veren neyse, bugün de ona odaklanma zamanı. Kısacası, özümüze dönme, özümüzdeki mayadan çoğalma zamanı. Kale Ailesi olarak her yeni güne bu güvenle uyanacağız. Yine bu güven sayesinde, bundan önceki 63 yılda olduğu gibi yarın da yolumuza inançla devam edeceğiz."

Törene ayrıca, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Dış İlişkiler Başkanı Cevdet Yılmaz ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale milletvekilleri Muharrem Erkek ve Özgür Ceylan, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak birer kutlama mesajı gönderdi.

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