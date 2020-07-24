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İstihdama ilişkin kanun teklifi Genel Kurulda

MHP Konya Milletvekili Esin Kara: - "Pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tarımsal üretim ve gıda zincirindeki bütün unsurlar kritik sektörler olarak belirlenirken, faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmelerine imkan sağlanmıştır" - CHP Konya Mi

İstihdama ilişkin kanun teklifi Genel Kurulda
Ekonomi
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TBMM - MHP Konya Milletvekili Esin Kara, "Pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tarımsal üretim ve gıda zincirindeki bütün unsurlar kritik sektörler olarak belirlenirken, faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmelerine imkan sağlanmıştır." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam ediliyor.

Teklifin ikinci bölümü üzerinde söz alan İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, üç ayı aşkın zamandır vatandaşların ekonomik olarak büyük sıkıntı içinde olduğunu belirterek, kendisiyle yaşıt olanların bu kadar ağır ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemi hatırlamadığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Kovid-19 sürecinde verilen yardımlara ilişkin açıklamalar yaptığını anımsatan Koncuk, "Ateş düştüğü yeri yakıyor. Milletimiz, esnafımız, çiftçimiz, işsizimiz, asgari ücretlimiz, emeklilerimizin bu 3,5 ay boyunca yaşadığı acıyı, sıkıntıyı kendileri bilir." ifadesini kullandı.

Kanun teklifinin bazı maddelerini kendilerinin de desteklediğini dile getiren Koncuk, kanun teklifi içinde çiftçinin, emeklinin, işsizlerin, küçük esnafın ve gariban vatandaşın bulunmadığını kaydetti. Koncuk, önümüzdeki günlerde emeklilere bayram ikramiyesi verileceğini, bu ikramiye ilk çıktığında 1000 TL olduğunu ancak aradan geçen zamanda enflasyona rağmen halen 1000 TL'de kaldığını, böyle bir devlet yönetme anlayışını kabul etmediklerini söyledi.

HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu ise kanun teklifinin içinde, bütün torba yasalarda olduğu gibi çok çeşitli konuların bulunduğunu söyledi.

Katırcıoğlu, hükümetin, Kovid-19 salgını sürecinde ekonomiyle ilgili attığı adımların belli ölçülerde ekonomide bir canlanmaya veya en azından bir hareketlenmeye yol açtığının söylenebileceğini ancak bu yapılırken daha çok işverene büyük ölçüde destek veren politikaların benimsendiğini kaydetti.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, böylesi bir teklifin "temel kanun" olarak görüşülmesinin yasamayla alay etmek anlamına geleceğini savunarak, "Meclisin kendisine saygısının bir gereği olarak bu tür düzensiz, özensiz, darmadağınık rastgele hazırlanmış metinlerin 'temel yasa' olarak ele alınmaması gerekir." dedi.

Şener, teklifin ikinci bölümünde yer alan maddelerin, "patinaj yapan bir iktidarın patinaj maddelerinden ibaret düzenlemeler" olduğunu savundu.

Soma'daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin düzenlemeye işaret eden Şener, "İşçilerin kıdem tazminatları nihayet altı yıl sonra ödeniyor. Kardeşim altı yıl niye beklediniz? İşçinin hakkı, altı yıl bekledikten sonra mı yerine getirilir?" sorularını yöneltti.

MHP Konya Milletvekili Esin Kara, Soma'daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin maddeyi anlatarak, "Düzenlemede Işıklar, Atabacası, Geventepe ocaklarında çalışan işçilerden hizmet akdi sona erdirilenlere yönelik kıdem tazminatlarının Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından kuruma müracat etmeleri halinde ödenmesi amaçlanmaktadır." dedi.

Kara, teklifin ikinci bölümünde yer alan maddelerle yapılan düzenlemeleri anlattı.

Konya Ovası'nın tarımın başkenti ve Türkiye'nin tahıl ambarı olduğunu ve bölgede bulunan vatandaşların büyük çoğunluğunun tarımla iştigal ettiğini dile getiren Kara, Konya'nın zaman zaman doğal afetlere maruz kaldığını kaydetti. Bu doğal afetlerde çiftçilerin büyük zarar gördüğünü dile getiren Kara, "Afet dönemlerinde zarar hasar tespit çalışmaları hızla yapılmaktadır ancak bazı mağduriyetler TARSİM tarafından giderilmediğinden TARSİM'le ilgili şikayetlere çözüm bulunmalı ve ürünleri hasar gören çiftçilerimizin mağduriyeti mutlaka giderilmeli." dedi.

Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında tarımsal üretim ve gıda zincirindeki bütün unsurlar kritik sektörler olarak belirlenirken, faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmelerine imkan sağlanmıştır. Ayrıca bu süreçte tarımsal destekler hızla ödenmiş, Hazine'ye ait tarım arazileri, çiftçilerimizin kullanımına açılmış, üreticilere yüzde 75'i gübre, tuz, tohum desteği sağlanmıştır. Tohum desteği kapsamı mutlaka genişletilmeli, yaygın hale getirilmelidir."

Teklifin ikinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşmelerine geçildi.

Öte yandan Genel Kurulda, İYİ Parti'nin "Kızılay'a yapılan bağışların başka vakıflara nakit olarak dağıtılmasına" ilişkin araştırma önergesinin gündeme alınması önerisi de kabul edilmedi.


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