İSTANBUL - Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim AŞ, Uluslararası Standartlar Teşkilatı (ISO) 9001:2015 sertifikası aldı.

Mitsubishi Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket 2017 yılında faaliyete geçen Manisa fabrikasında yüksek teknolojili ve çevreye dost ev tipi klimalar üretiyor.

Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a yanıtı olan e-F@ctory konseptiyle dizayn edilen fabrikasında üretim gerçekleştiren Mitsubishi Electric Turkey Klima Sistemleri Üretim AŞ, ihracattaki başarılarının yanı sıra iç piyasaya ve Manisa bölgesindeki istihdama da katkı sağlıyor.

ISO standardına göre verilen 9001:2015 sertifikasıyla, yeni bir kalite yönetim sistemiyle planlı, kontrollü, ölçülebilir ve analiz edilebilir bir işletme yaklaşımı benimsendi kanıtlanmış oldu.

Verilen bilgiye göre, sertifika, şirket adına şirketin başkanına takdim edilirken, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, işletmelerin hedeflerini, prosedürlerini ve planlarını belirlemelerini ve risk analizi yapmalarını sağlayarak müşteri odaklı ve disiplinli bir organizasyon yaratmalarını sağlıyor.



Yaklaşık 406,2 milyon TL sermayeyle kurulan fabrika, 60 bin metrekarelik alan üzerinde yer alıyor.











