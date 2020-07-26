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İş Bankası "Maximum Genç" ile gençlerin yanında

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen: - "Maximum Genç, 18-25 yaşlarında, üniversitede okuyan ve/veya çalışan tüm gençlerin yaşamlarını kolaylaştırarak, kendilerini özgür ve güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla tasarlandı"

İş Bankası "Maximum Genç" ile gençlerin yanında
Ekonomi
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İSTANBUL - Türkiye İş Bankası, 18-25 yaş arasında olan, okuyan veya çalışan gençlerin beklentilerine cevap verecek, finansal hizmetler ve günlük yaşama dair ayrıcalıklar sağlayarak onlara rehberlik edecek Maximum Genç programını gençlerle tanıştırıyor.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Maximum Genç programı, bir bankacılık programının ötesinde, hikayesinin peşinden koşan, hayatın gerçeklerine hayalini katan, anı yaşarken geleceği de kurgulayan, kültür-sanat etkinlikleri, spor ve müzikle yakından ilgilenen gençlerin bir buluşma yeri olarak tasarlandı.

Program kapsamında, finansal hizmetlerden alışverişleri kolaylaştıracak kampanyalara, eğlenceden kişisel gelişime, kişisel finans yönetimine ve kolayca birikim yapmaya kadar gençlerin hayatına ve hayallerine dair farklı alanlara dokunan çok yönlü hizmet ve ayrıcalıklar bulunuyor.

Maximum Genç Bankamatik Kartı veya kredi kartı ürünlerinden birine sahip olan gençler, bu avantajlardan kolaylıkla faydalanabiliyor.


- "Ttam da bana göre' dedirtecek ürün ve hizmetler sunmayı amaçlıyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, İş Bankası olarak gençlerin günlük ihtiyaçlarını karşılamalarına ve geleceğe yönelik planlarına destek olmaya, bir yol arkadaşı olarak yanlarında bulunmaya büyük önem verdiklerini aktardı.

Sezen, insanın kendini, yaşamı ve geleceğe dair beklentilerini keşfettiği, belki de hayatın en değerli döneminin gençlik yılları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hayata karşı cesur, kararlı, heyecanlı, enerjik ve dimdik durulan bu yıllarda, her gencin kendi tutkuları, istekleri ve hayalleri var. Gençlerin kaygılarını, beklentilerini ve hayallerini iyi anlayıp empati kurarak onlara rehberlik etme gayesi ile yola çıktık. Maximum Genç, 18-25 yaşlarında, üniversitede okuyan ve/veya çalışan tüm gençlerin yaşamlarını kolaylaştırarak, kendilerini özgür ve güvende hissetmelerini sağlamak amacıyla tasarlandı. Finansal hizmetlerden günlük ihtiyaçlarına özel ödeme kolaylığı ve ayrıcalıklara, kişisel finans yönetiminden birikim yapmayı kolaylaştıracak hizmetlere kadar mobilden hızla ve kolayca ulaşılabilecek 'tam da bana göre' dedirtecek ürün ve hizmetler sunmayı amaçlıyoruz. Bu programı gençlerle birlikte geliştirmeye, ihtiyaçlarına uygun iş birlikleri, ürün ve hizmetlerle zenginleştirmeye devam edeceğiz."


- Hız ve kolaylık ön planda


Programda, dijital deneyimler, günlük hayatı kolaylaştıracak ayrıcalıklar ile hız ve kolaylık ön planda yer alıyor. Alışılmış kartların aksine dikey olarak tasarlanan Maximum Genç Bankamatik veya Maximum Genç kredi kartına gençler, İşCep veya Maximum Mobil üzerinden hızlı ve kolayca başvurabiliyor.

Maximum Genç Bankamatik Kartı veya kredi kartına sahip olan Maximum Gençlilerin hayatını kolaylaştıran hizmetler ise şöyle:

"Giyimden kozmetiğe, yemek siparişlerinden market harcamalarına, e-ticaret harcamalarından elektronik tüketime günlük hayatın değişen tüm tüketim ihtiyaçları için taksit, puan, indirim ayrıcalıkları. Kültür ve sanat aktiviteleri için kitaptan, konserlere, tiyatrodan sinemaya her türlü ilgi alanına yönelik ödeme kolaylıkları. Film, müzik, oyun platformları için ihtiyaç duyulan tüm dijital kodlara Maximum Mobil'den ulaşım ve MaxiPuan avantajı, spor aktiviteleri için ödeme kolaylıkları. Kişisel gelişime katkı sağlayacak ayrıcalıklar, ücretsiz EFT ve havale ayrıcalığı, İşCep ve Bankamatiklerden öğrenci harcı ödeme kolaylığı. İşCep Sosyal Hesap ile paylaşımlı ödeme kolaylığı, Maximum Mobil'den QR ile veya mobil ödeme, para çekme ve yatırma, karttan karta veya cep telefonuna para transferi, kredi kartından kart aidatı alınmaması."


- Gençlere kişisel finans yönetimi ve birikim yapma kolaylığı

Maximum Gençliler, İşCep uygulaması üzerinden kendilerine özel tasarlanan kişisel finans yönetimi hizmeti sayesinde ay içinde harcadıkları tutar ve bahse konu tutarların kategoriler bazında dağılımlarını izleyebiliyor, kaynaklarını nereye harcadığını tek bir ekrandan toplu olarak görüp kolayca takip edebiliyor. İşCep, kişisel finans yönetimi hizmeti Maximum Gençlilerin harcamalarını takip etmelerine yardımcı oluyor, akıllı harcama konusunda kendilerine yol gösteriyor.

Ayrıca, Maximum Gençliler mobil ödeme platformu Maximum Mobil sayesinde, hem kartlarını kendileri yönetebiliyor hem de alışveriş ihtiyaçlarından para transferine kadar pek çok kolaylıktan anında yararlanabiliyor. Gençlerin geleceğe hazırlıklı olmaları, yarınlar için birikim yapmalarını kolaylaştıracak küçük tutarlar ile birikim yapılmasını sağlayan İşCep Günlük Kazandıran Hesap ve Anadolu Hayat Genç Emeklilik Planı dikkati çekiyor.


- Kişisel asistan Maxi, gençlere arkadaşlık yapıyor


Dijital dünyada doğan ve günlük yaşamlarını dijital deneyimler üzerinden yaşayan gençlerin Maximum Genç programı ile hayatını kolaylaştıracak önemli bir hizmet de yapay zekaya ve doğal dil işleme yeteneğine sahip Maxi. Maximum Gençliler, İşCep veya Maximum Mobil üzerinden Maxi ile konuşarak veya yazışarak mesajlaşıyor.

Maxi'ye para gönderme, fatura ödeme, hesap bakiyesi sorgulama, kredi kartı geri ödeme işlemlerini yaptırtan Maximum Gençliler, yakın tarihli ödemelerini Maxi'den öğrenip bütçelerini geçmemeleri için harcama tavsiyesi alabiliyor, harcamalarına büyük kolaylık sağlayacak güncel kampanyaları da öğreniyor. Üstelik gençler kendilerine özel kişiselleştirilmiş kampanyaların tamamını Maximum Mobil'in içinde kendilerine özel bir alandan görebiliyor, istediklerine anında katılabiliyor.

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