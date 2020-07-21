GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

İKV Başkanı Zeytinoğlu'ndan AB Liderleri Zirvesi ve kurtarma paketine ilişkin açıklama

İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "AB Zirvesi’nden olumlu sonuç çıktı. Buna göre toplamda 1,82 trilyon avroluk bir paket söz konusu. Bunun içinde 1,074 trilyon avro tutarında AB’nin 7 yıllık bütçesi ile 750 milyar avroluk 'Next Generatio

İKV Başkanı Zeytinoğlu'ndan AB Liderleri Zirvesi ve kurtarma paketine ilişkin açıklama
Ekonomi
2 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

İSTANBUL - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, AB Konseyi’nde 2021-2027 bütçe çerçevesi ve kurtarma fonu üzerinde varılan anlaşmaya ilişkin, "AB Zirvesi’nden olumlu sonuç çıktı. Buna göre toplamda 1,82 trilyon avroluk bir paket söz konusu. Bunun içinde 1,074 trilyon avro tutarında AB’nin 7 yıllık bütçesi ile 750 milyar avroluk 'Next GenerationEU' adlı kurtarma paketi yer alıyor. AB, krizden çıkmak için kurtarma paketi kabul ederken, kurtarmanın ötesinde AB ekonomisini modernize etmeyi planlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Zeytinoğlu yaptığı açıklamayla, AB Liderleri Zirvesi ve kurtarma paketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dört gündür devam eden zirvede tarihi bir uzlaşıya varıldığını belirten Zeytinoğlu, bu uzlaşının AB’nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını kaydetti.

Ayhan Zeytinoğlu, şu bilgileri verdi:

"Dört gündür devam eden AB Zirvesi’nden olumlu sonuç çıktı ve üye devletler zor da olsa, bütçe ve kurtarma paketi üzerinde anlaşmaya vardılar. Buna göre toplamda 1,82 trilyon avroluk bir paket söz konusu. Bunun içinde 1,074 trilyon avro tutarında AB’nin 7 yıllık bütçesi ile 750 milyar avroluk 'Next GenerationEU' adlı kurtarma paketi yer alıyor. AB bu mali araçlar yoluyla Kovid-19’un olumsuz etkilerini bertaraf etmeyi, sağlık ve araştırma alanında kapasiteyi güçlendirmeyi ve AB’nin yeni önceliklerine kaynak aktarmayı hedefliyor. Yani AB, krizden çıkmak için kurtarma paketi kabul ederken, kurtarmanın ötesinde AB ekonomisini modernize etmeyi planlıyor."


- Kurtarma planının altında Almanya’nın tutum değişikliği yatıyor


Zeytinoğlu, varılan uzlaşının ayrıntılarına ve AB için sonuçlarına da değindi. İKV Başkanı Zeytinoğlu, mayıs ayında önerilen kurtarma fonunun 2 ay içinde liderler arasında sonuçlandırılmasının önemli olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İlk olarak mayıs ayında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Merkel bir kurtarma fonu önerisinde bulunmuştu. Avrupa Komisyonu bu öneriyi ete kemiğe büründürdü. 750 milyar avroluk paketin 500 milyarı hibe, 250 milyarı ise kredi olarak verilecekti. Öneri kapsamında ilk defa olarak Avrupa Komisyonu AB adına uluslararası piyasalardan borçlanarak bu borcu üye devletlere kullandıracaktı.

Almanya’nın bu ortak borcu desteklemesi özellikle küresel mali krizin yaşandığı 2010 yılındaki yaklaşımı ile karşılaştırılırsa çok temel bir yaklaşım farkına işaret ediyordu. AB ülkelerinin ekonomik olarak birbirlerine bağımlı olduğu ve kader birliği içinde olduğu konusunda artan bir farkındalık oluştuğunu görüyoruz."

Zirvede maraton toplantı denilen bir sürecin yaşandığını aktaran Zeytinoğlu, beşinci günde uzlaşıya varıldığını hatırlattı.

Anlaşma süresince bazı tavizlerin verildiğini aktaran Zeytinoğlu, "Tutumlu dörtlü dediğimiz Hollanda, İsveç, Avusturya ve Danimarka paketteki karşılıksız hibe oranının azaltılmasını ve hibe ile kredilerin koşullara bağlı olmasını istediler. Sonuçta 500 milyar avro hibe, 250 milyar avro kredi dağılımı yerine 390 milyar avro hibe ve 360 milyar avro kredi oranında anlaştılar." bilgisini verdi.

Bütçede de özellikle araştırma, sağlık, dış eylem, yatırım ve yeşil ekonomi alanlarında bazı kesintiler yapıldığını ifade eden Zeytinoğlu, kurtarma fonundan yararlanmanın, üye ülkelerin kararına bağlı olacağını kaydetti.


- "Türkiye AB’deki bu değişim ve dönüşüme kayıtsız kalamaz"


Zeytinoğlu, kurtarma fonundan yararlanmak için özellikle AB’nin dijitalleşme ve yeşil gündem alanındaki reform önceliklerine uyum sağlanması koşulu getirildiğini anımsatarak, "Yine çok tartışmalı bir konu olan AB fonlarının hukukun üstünlüğü kriterine bağlı olması konusunda ise caydırıcı bir madde üzerinde uzlaşılamadı. Hukukun üstünlüğüne uyumun önemine değinildi. Bu aşamada varılan uzlaşının Avrupa Parlamentosu’nda görüşülüp onaylanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İKV Başkanı Zeytinoğlu, son olarak varılan uzlaşının Türkiye açısından önemine ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

"Artıları ve eksileri olsa da varılan anlaşma önemli. Türkiye açısından en büyük ticari partnerimiz olan ve adayı olduğumuz AB’nin bu reform ve yeniden atılım dönemini çok iyi izleyip, mevzuat ve uygulama alanında gerekli adaptasyonu sağlamamız gerekiyor. Türkiye, AB’deki bu değişim ve dönüşüme kayıtsız kalamaz. AB’nin reform öncelikleri olan yeşil düzen, dijital tek pazar, dirençli ekonomi Türkiye açısından da dikkate alınması gereken öncelikleri oluşturuyor.

Her şeyden önce en büyük ihracat pazarımız olarak AB’nin ticaret ve sanayi politikasındaki yeni yönelimlerini dikkate almalıyız. Bunun yanında AB korumacılık ve rekabetin arttığı küresel ticaret sisteminde önemli bir aktör ve AB ile iş birliği içinde olmanın Türkiye açısından önemli faydaları olabilir. İKV olarak bu süreçleri yakından izleyip analiz ederek, iş dünyamıza rehberlik etme görevini sürdüreceğiz."

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'ndan yeni kararlar! 24:00'a kadar uzatıldı
Isparta'nın lokma ve tulumba tatlısı merkezi Tatlıcı Ali
Dünyanın beklediği haber: işe yarıyor ve bağışıklık sağlıyor!
Isparta'nın "Kraliyet kirazı" 10 ülkeye ihraç ediliyor
Isparta'da bir köy karantinaya alındı
"Türklerin, Anadolu'nun tapusunu aldığı savaş" film çekimleri Isparta'da başladı
Isparta'da 4 mevsim açık balık restoranı Gözde Balık Evi
Isparta'da devrilen iş makinesinin altında kalan işçilerden biri öldü
Isparta'da 40 daire karantinaya alındı
Isparta'da yeni KOVİD-19 kararları
Isparta'da narkotik operasyon! uyuşturucuya geçit yok!
Isparta Davraz 2020 – 2021 kış sezonuna hazırlanıyor!
Beklenen gün geldi! Zamlı maaş ve ikramiye ödemeleri bugün başlıyor
Bilim Kurulu Üyesi Turan: İkinci dalgayı eylül-ekim aylarında bekliyoruz
ŞEHİT AİLELERİMİZ VE GAZİLERİMİZE YAKIŞIR SOSYAL TESİS
ANIZLARI YAKMAYALIM, YAKANLARI UYARALIM
Isparta'da Kalecampen'den 4 mevsim kullanılabilen muhteşem cam balkon tasarımları
ISPARTA'DA DEMOKRASİ NÖBETİ SABAHIN İLK IŞIKLARI İLE SONA ERDİ
Aranan 30 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandı
200 İHA ile 15 Temmuz destanı! Türkiye'de bir ilk
ISPARTA'DA 15 TEMMUZ MİLLİ BİRLİK VE DEMOKRASİ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
Isparta'daki bu ürün yüzde 100 zayıflatıyor hemde aç kalmadan!
Isparta'da otomobil duvara çarptı: 2 yaralı
Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz video klibi paylaşımı
ISPARTA’DA ÖĞRENCİLER 15 TEMMUZ RUHUNU MOTOBOARDLARLA YAŞATTILAR
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta'da 40 daire karantinaya alındıIsparta'da 40 daire karantinaya alındı18 Temmuz 2020
ISPARTA’DA ÖĞRENCİLER 15 TEMMUZ RUHUNU MOTOBOARDLARLA YAŞATTILARISPARTA’DA ÖĞRENCİLER 15 TEMMUZ RUHUNU MOTOBOARDLARLA YAŞATTILAR14 Temmuz 2020
Tüyleri diken diken eden 15 Temmuz video klibi paylaşımıTüyleri diken diken eden 15 Temmuz video klibi paylaşımı14 Temmuz 2020
Isparta'da Kalecampen'den 4 mevsim kullanılabilen muhteşem cam balkon tasarımlarıIsparta'da Kalecampen'den 4 mevsim kullanılabilen muhteşem cam balkon tasarımları15 Temmuz 2020
Isparta'da yeni KOVİD-19 kararları Isparta'da yeni KOVİD-19 kararları18 Temmuz 2020
Isparta'daki bu ürün yüzde 100 zayıflatıyor hemde aç kalmadan!Isparta'daki bu ürün yüzde 100 zayıflatıyor hemde aç kalmadan!15 Temmuz 2020
Isparta'da devrilen iş makinesinin altında kalan işçilerden biri öldüIsparta'da devrilen iş makinesinin altında kalan işçilerden biri öldü19 Temmuz 2020
Isparta'da otomobil duvara çarptı: 2 yaralıIsparta'da otomobil duvara çarptı: 2 yaralı14 Temmuz 2020
Bilim Kurulu Üyesi Turan: İkinci dalgayı eylül-ekim aylarında bekliyoruzBilim Kurulu Üyesi Turan: İkinci dalgayı eylül-ekim aylarında bekliyoruz17 Temmuz 2020
Isparta'da bir köy karantinaya alındıIsparta'da bir köy karantinaya alındı19 Temmuz 2020
Isparta'daki tüm camilerde saat 00.13 itibarıyla sela okundu Isparta'daki tüm camilerde saat 00.13 itibarıyla sela okundu16 Temmuz 2020
"Türklerin, Anadolu'nun tapusunu aldığı savaş" film çekimleri Isparta'da başladı"Türklerin, Anadolu'nun tapusunu aldığı savaş" film çekimleri Isparta'da başladı19 Temmuz 2020
Eğirdir'de artıma tesislerinde pis kokular yerine lavanta kokuları yükseliyorEğirdir'de artıma tesislerinde pis kokular yerine lavanta kokuları yükseliyor14 Temmuz 2020
ŞEHİT AİLELERİMİZ VE GAZİLERİMİZE YAKIŞIR SOSYAL TESİSŞEHİT AİLELERİMİZ VE GAZİLERİMİZE YAKIŞIR SOSYAL TESİS16 Temmuz 2020
Aranan 30 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandıAranan 30 şahıs Isparta emniyet ekiplerince yakalandı16 Temmuz 2020
Başkan Adar’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü MesajıBaşkan Adar’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Mesajı14 Temmuz 2020
Mesleki Eğitime Özel Sektör DopingiMesleki Eğitime Özel Sektör Dopingi17 Temmuz 2020
200 İHA ile 15 Temmuz destanı! Türkiye'de bir ilk200 İHA ile 15 Temmuz destanı! Türkiye'de bir ilk16 Temmuz 2020
Burdur'da "15 Temmuz" öncesi tüm şehit aileleri ziyaret edildiBurdur'da "15 Temmuz" öncesi tüm şehit aileleri ziyaret edildi14 Temmuz 2020
ISPARTA'DA DEMOKRASİ NÖBETİ SABAHIN İLK IŞIKLARI İLE SONA ERDİISPARTA'DA DEMOKRASİ NÖBETİ SABAHIN İLK IŞIKLARI İLE SONA ERDİ16 Temmuz 2020