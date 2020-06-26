İSTANBUL - Huawei FreeBuds 3 Serisi, Japonya'nın en prestijli ses ve görsel ürün değerlendirmelerinden biri olan VGP'den (Audio Visual Grand Prix) her iki ürün için birer ödül aldı.

Şirket açıklamasına göre, Huawei FreeBuds 3 ve Huawei FreeBuds 3i'den oluşan Huawei FreeBuds 3 Serisi, Huawei'nin beğenilen gerçek kablosuz kulaklık serisi olmayı sürdürüyor.

Japonya'nın en prestijli ses ve görsel ürün değerlendirmelerinden biri olan VGP tarafından her iki ürün de birer ödüle layık görüldü.

1987 yılında kurulan VGP, Japonya'daki prestijli görsel ve işitsel ürün ödüllerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ödül, Japonyada profesyonel ses ve görüntü ürünlerine odaklanan, en güvenilir ses ve görsel medya yayıncısı Ongen Publishing tarafından veriliyor.



Geçen yıl VGP'ye dünya çapında 250 elektronik markası 2 binden fazla ürün gönderdi.

Tüm ürünler, Japonya'nın işitsel ve görsel sektörlerinde çalışan profesyonel jüri ve perakende temsilcileri tarafından çok yönlü oylamaya tabi tutuldu.

Ürün kalitesi, işlevsellik ve pazarlanabilirlik gibi faktörleri değerlendirdikten sonra, her kategoriden en yüksek puanı alan ürünlere ödül verildi.

Geniş ürün yelpazesi, profesyonel jürisi ve süreç yönetimi sebebiyle VGP, ses ve görsellik profesyonelleri tarafından güvenilir bulunduğu için küresel tüketiciler için de önemli bir gösterge haline geldi.

Huawei FreeBuds 3, IFA 2019'da tanıtıldığından beri, açık tasarımı, çok yönlü işlevselliği ile aktif gürültü önleme performansı, medya ve tüketiciler tarafından beğeni aldı.

Huawei'nin Kirin A1 yonga seti ile güçlendirilen Huawei FreeBuds 3, kullanıcıların oyunların ve videoların keyfini çıkarması için istikrarlı, hızlı bir bluetooth bağlantısı üzerinden doğru ses ve video senkronizasyonu sunuyor.

Bu yıl Huawei, Huawei FreeBuds 3 Red Edition'ı da ürün gamına ekledi.

VGP hem açık konfor tasarımında hem de mükemmel aktif gürültü engelleme özelliğine sahip Huawei FreeBuds 3'ü VGP 2020 Teknoloji ödülünü almaya layık gördü.







- Huawei FreeBuds 3i VGP 2020 Altın Ödül'ü kazandı





FreeBuds 3'ün başarısı ile Huawei, mayıs ayında daha uygun fiyat etiketli ve kulak içi tasarımlı Huawei FreeBuds 3i'yi piyasaya sürdü.

Huawei FreeBuds 3'ün aktif gürültü engelleme teknolojisine dayanan Huawei FreeBuds 3i, esnek silikon uçlarından pasif gürültü önleme katmanı da sağlıyor ve gürültü seviyesini 32 dB'ye kadar düşürebiliyor.

10 mm dinamik sürücü ile birlikte kulaklık, çeşitli kullanım senaryolarında iyi ses kalitesi sunuyor.

Huawei FreeBuds 3i, özellikleri sayesinde VGP 2020 Altın Ödülü'ne layık görüldü.



Huawei'nin tüm senaryo yapay zeka yaşam stratejisinde, ses cihazları eğlence, fitness, ofis ve seyahat gibi senaryolarda önemli rol oynuyor.

Huawei, kullanıcılara daha iyi bağlantı ve kullanıcı deneyimi sunmak için gerçek kablosuz kulaklıklara yatırım yapmaya ve geliştirmeye devam edecek.



