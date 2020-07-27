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Huawei CEO'su Guo Ping: "Pandemi, yaşama ve çalışma kültürümüzü şekillendirdi"

"Pandemi, yaşama ve çalışma kültürümüzü şekillendirdi ve dünya ekonomisine ağır bir darbe vurdu. Bilgi ve iletişim teknolojileri bu süreçte birden fazla cephede Kovid-19 ile mücadeleye yardımcı olacak somut çözümler sunuyor" - "İnovasyonu devam ettirmek i

Huawei CEO'su Guo Ping: "Pandemi, yaşama ve çalışma kültürümüzü şekillendirdi"
Ekonomi
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İSTANBUL - Huawei Üst Yöneticisi (CEO) Guo Ping, "Pandemi, yaşama ve çalışma kültürümüzü şekillendirdi ve dünya ekonomisine ağır bir darbe vurdu. Bilgi ve iletişim teknolojileri bu süreçte birden fazla cephede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye yardımcı olacak somut çözümler sunuyor." ifadelerini kullandı.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, Huawei Better World Zirvesi, Huawei CEO'su Guo Ping'in açılış konuşmasıyla başladı.

China Telecom, Etisalat, MTN, GSMA ve 3GPP/ETSI yöneticilerinin konuşmacıları arasında yer aldığı çevrim içi Huawei Better World Zirvesi'nde, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yeni ekonomik büyümeye sunacağı katkıları değerlendirmek üzere, 80'den fazla ülkeden binlerce katılımcı yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei CEO'su Guo Ping, pandemiyle mücadelede oluşacak sinerjinin, teknolojinin gerçek potansiyelini ortaya çıkaracağını vurguladı.

Pandemi ile mücadele etmek için birlikte çalışmanın önemine işaret eden Guo Ping, şunları kaydetti:

"Pandemi, yaşama ve çalışma kültürümüzü şekillendirdi ve dünya ekonomisine ağır bir darbe vurdu. Bilgi ve iletişim teknolojileri bu süreçte birden fazla cephede Kovid-19 ile mücadeleye yardımcı olacak somut çözümler sunuyor. Bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak, bu salgının aşılması için gereken teknolojiyi en iyi şekilde geliştirmek ve kullanmak temel sorumluluğumuzdur. Önceki deneyimlerimize dayanarak, pandemi ile mücadeleye yardımcı olmak için bilgi ve iletişim teknolojileri odaklı, farklı senaryolarla çözümler geliştirdik. Bu vesileyle hastanelerden uzaktan eğitime kadar her konuda, tüm ülkelere en verimli biçimde yardımcı olmak amacıyla bu deneyimlerimizi küresel olarak paylaşıyoruz.

Bizim için teknoloji sadece ağ bağlantıları ile sınırlı değil. İleri hesaplama, bulut ve yapay zeka gibi teknolojiler bir araya geldiğinde, birbirlerini güçlendirir ve sayısız fırsat yaratır. Huawe'nin bu alanların her birinde önemli bir gücü var. Paydaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayan senaryo tabanlı çözümler oluşturmak için bu teknolojileri etkin bir şekilde geliştiriyoruz. Bu gelişim, iş yaşamında da başarının anahtarı niteliğinde. Huawei, bu değer zincirinde yer alan tüm kurumlar için büyümeyi teşvik edici bir şekilde çalışıyor."


- "Ar-Ge'ye yoğun bir şekilde yatırım yapmaya devam edeceğiz"


Huawei CEO'su Guo Ping, mevcut ekonomik ortam göz önüne alındığında, GSM operatörlerinin hem kısa vadeli hem de uzun vadeli hedeflere odaklanması gerektiğini belirtti.

Dağıtım ağlarının daha verimli kullanılması amacıyla Huawei olarak farklı öneriler geliştirmeye devam ettiklerini aktaran Guo Ping, "Öncelikle operatörler, mevcut ağların değerini en üst düzeye çıkarmak için kullanıcı deneyimine öncelik vermeli ve en çok ihtiyaç duyulan alanlara yatırım yapmalıdır. Operatörlere ağ taşıma hizmeti sunan şirketler, mevcut 4G ve FTTx ağlarından en iyi şekilde yararlanmalı, bütünsel koordinasyon ve hassas planlama yoluyla yeni ağlara entegre olmalıdır. Ağ dağıtım planlamalarında, etkin noktalara ve önemli endüstri uygulamalarına öncelik verilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Guo Ping, Ar-Ge'ye yoğun bir şekilde yatırım yapmaya devam edeceklerini belirterek, "İnovasyonu devam ettirmek için Ar-Ge yeteneklerimizi daha da geliştireceğiz. Kurucumuz Ren Zhengfei'nin ifade ettiği gibi, en iyi yaptığımız işe odaklanmaya devam ediyoruz. Koşullar ne olursa olsun müşterilerimize ve tedarikçilerimize karşı yükümlülüklerimizi her zaman için yerine getireceğiz. Bunu yaparken de dijital ekonominin büyümesine ve teknolojinin ilerlemesine yardımcı olacağız." ifadelerini kullandı.

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