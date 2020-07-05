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Gıda ve tarım ürünleri ihracatı mayısta geriledi

TGDF Dijital Veri Paneli'ne göre, tarım, gıda ve içecek sektörü ihracatı mayısta 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 9,1 azalarak 1,36 milyar dolar olarak gerçekleşti - Yılın ilk 5 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü 8,15 milyar dolarlık ihracat, 6,69 mi

Gıda ve tarım ürünleri ihracatı mayısta geriledi
Ekonomi
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İSTANBUL - Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Dijital Veri Paneli'ne göre, mayıs ayında gıda ve tarım ürünleri ihracatı geriledi.

TGDF'den yapılan açıklamaya göre, TÜİK tarafından açıklanan dış ticaret verileri baz alınarak Agrimetre tarafından hazırlanan TGDF Dijital Veri Paneli'ne bakıldığında, yılın ilk 5 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü, 8,15 milyar dolarlık ihracat, 6,69 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

İhracat, ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9, ithalat da yüzde 18,4 artış gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine göre 2020'nin ilk 4 ayında ihracat yüzde 16,1, ithalat da yüzde 20,6 artış kaydetmişti.

Aylık bazda bakıldığında, mayısta ihracat 2019'un aynı dönemine göre yüzde 9,1 azalarak 1,36 milyar dolar olarak gerçekleşti. Aylık ithalat ise yüzde 11,2 artışla 1,47 milyar dolara yükseldi. Mayıs; geçen yıla göre ihracatın gerilediği, ithalatın ise arttığı bir ay olarak öne çıktı.

2020'nin ilk 5 ayında sektörün dış ticaret dengesi yüzde 14 düşüşle 1,46 milyar dolara geriledi.

İhracat birim değeri, 2020'nin ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 düşerek 1.035 dolar/ton, ithalat birim değeri de yüzde 3,6'lık artışla 480 dolar/ton olarak gerçekleşti.


- İhracatın yüzde 41'i 5 sektörde

Yılın ilk 5 ayında ihracatta öne çıkan ürünler sırasıyla fındık içi, un ve makarna olurken, söz konusu ürünler toplam ihracatın yüzde 15,1'ini oluşturdu.

En çok ithal edilen ürünler ise sırasıyla buğday, soya fasulyesi ve ayçiçeği yağı oldu. Söz konusu ürünler toplam ithalatın yüzde 23,9'unu oluşturdu.

2020 yılı ilk 5 ayındaki dış ticaret verileri sektörlere göre incelendiğinde, sert kabuklu meyveler, şeker ve şekerli mamuller, yaş meyve, bitkisel yağ, kuru meyve/sebze sektörleri en fazla ihracat yapan sektörler olarak sıralandı. Toplam ihracatın yüzde 41,4'ü, söz konusu 5 sektör tarafından gerçekleştirildi.

Hayvan yemi, bitkisel yağ, un, kakao ve çikolata, sert kabuklu meyveler sektörleri ise aynı dönemde en çok ithalat yapan sektörler olarak sıralandı. Toplam ithalatın yüzde 63,8'i, söz konusu 5 sektör tarafından yapıldı.

Yılın ilk 5 ayında 2019'un aynı dönemine göre ihracatını değer olarak en fazla artıran sektörlerin başını 208 milyon dolar artış ile sert kabuklu meyveler çekti. Bu sektörü, 208 milyon dolarlık artış ile bitkisel yağ ve 175 milyon dolarlık artışla yaş meyve sektörü izledi.

İhracatın en çok gerilediği sektörler ise un, yumurta, tütün ve mamulleri, balıkçılık ve su ürünleri sektörleri oldu.

Geçen yılın aynı dönemine göre 2020'nin ilk 5 ayında ithalatı en çok artan sektörler; 188 milyon dolar artış ile bitkisel yağ, 162 milyon dolar ile baklagil, 158 milyon dolarla sert kabuklu meyveler olarak sıralandı. Baklagil alanındaki ithalat yüzde 206,4, sert kabuklu meyveler sektörünün ithalatı da yüzde 133,5 artış gösterdi.

İthalatın en çok düştüğü sektörler ise 188 milyon dolar ile canlı hayvan ticareti, 60 milyon dolar ile sebze ve 15 milyon dolar ile kırmızı et sektörleri oldu.


- Dış ticarette öne çıkan ülkeler


Yılın ilk 5 ayına ait dış ticaret verileri ülkeler bazında incelendiğinde, en çok ihracat yapılan ilk 3 ülke 1 milyar 156 milyon dolar ile Irak, 647 milyon dolar ile Almanya ve 435 milyon dolar ile Rusya olarak sıralandı.

Söz konusu 3 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 27,5'ini oluşturdu. Ülkelere göre en çok ihraç edilen ürünler Irak için un, tavuk eti, konserve domates, Almanya için fındık içi, ambalajlı fındık ve fındık püresi, Rusya için ise domates, mandalina ve limon oldu.

Ülke bazında ithalat verileri incelendiğinde, en fazla ithalat yapılan ülkeler 1 milyar 430 milyon dolar ile Rusya, 550 milyon dolar ile Brezilya ve 435 milyon dolar ile Ukrayna olarak belirlendi. Bu ülkelerden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 36,1'ini oluşturdu.

Rusya'dan yapılan ithalatta öne çıkan ürünler buğday, ayçiçeği yağı ve ayçiçeği olurken, Brezilya'dan yapılan ithalatta soya fasulyesi, tütün, kahve, Ukrayna'dan yapılan ithalatta ise buğday, soya fasulyesi ve dane mısır öne çıktı.

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