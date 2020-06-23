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Ford, yeni Transit ile birlikte Aktif Park Asistanı özelliğini sunuyor

Ford'un Aktif Park Asistanı teknolojisi, Transit sürücülerinin uygun büyüklükte bir park yeri bulmasına yardımcı olurken, sürücüye sadece gaz ve freni kontrol etmek kalıyor, sistem aracı otomatik olarak park edeceği noktaya sokuyor

Ford, yeni Transit ile birlikte Aktif Park Asistanı özelliğini sunuyor
Ekonomi
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İSTANBUL - Ford'un yeni Transit ile birlikte sunduğu Aktif Park Asistanı özelliği, birçok sürücünün stres yaşadığı park etme sürecini keyifli bir hale getiriyor.

Ford'dan yapılan açıklamaya göre, Ford'un Aktif Park Asistanı teknolojisi, Transit sürücülerinin uygun büyüklükte bir park yeri bulmasına yardımcı olurken, sürücüye sadece gaz ve freni kontrol etmek kalıyor, sistem aracı otomatik olarak park edeceği noktaya sokuyor.

Sistem, araçtan sadece 0,8 metre daha uzun olan bir yükleme alanında veya araçların yan yana park ettiği bir alanda park etmeyi dünyanın en basit işi haline getiriyor.

Aktif Park Asistanı özelliği, "Bu araç, buraya sığar mı?" derdini yok ederken, sürücülerin park ederken kullanacağı akıllı teknolojileri bir arada sunuyor.

Yeni Transit'in Paralel Park Çıkış Yardımı, Çapraz Trafik Uyarı Sistemi, Yan Algılama Sistemi'nin yanı sıra ön ve arka geniş görüş kameraları, dar park alanlarından çıkarken ve yoğun şehir trafiğinde manevra yaparken sürücülere büyük kolaylık sağlıyor.

2019 yılında tanıtılan yeni Transit ve Transit Custom modellerinde bulunan Aktif Park Asistanı teknolojisi, aracın etrafında yer alan 12 ultrasonik sensörle çalışıyor.

Sistem, Transit'in park edilmiş başka bir araçla aynı hizaya gelerek yol kenarında kaldırım olmasa dahi kolayca park etmesini sağlıyor. Ayrıca, yokuşlu yollarda da bu işlevini eksiksiz yerine getiriyor. Aktif Park Asistanı teknolojisi, sürücü gaz ve freni kontrol ederken aracı otomatik olarak park alanından dışarı yönlendiren Paralel Park Çıkış Yardımı özelliğini de barındırıyor.

Ford'un Çapraz Trafik Uyarı Sistemi ise park yerinden geri geri çıkarken aracın arkasından geçebilecek araç, bisiklet ve yayalar için sürücüleri uyarıyor.

Buna ek olarak, Yan Algılama Sistemi, sürücülerin daha güvenli manevra yapması için aracın etrafındaki engellerin sesli ve görsel uyarılarını veriyor.

Transit'in ön ve arka geniş görüş kameraları, yaklaşan araçların, yayaların veya bisikletlerin kör bir kavşakta dahi fark edilmesine imkan tanıyor. Yeni Transit'in geri görüş kamerası, arka kapılar açık ve araç geri vitesteyken daha iyi görüş sağlamak için arka yük kapılarının üzerindeki bir noktada yer alıyor. Geniş görüş kameraları sayesinde sürücülerin, yaklaşan araçları, yayaları veya bisikletleri kör bir kavşakta dahi fark etmesine imkan sağlıyor.

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