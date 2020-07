İSTANBUL - Medicana Kadıköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Geysu Karlıkaya, sağlıklı uyku konusunda dünya genelinde sıkıntılar yaşandığını belirterek, "İyi uyku beyin sağlığı, mutluluk, uzun yaşam ve en önemlisi iyi bir yaşam kalitesi için önemli. Uyku fizyolojik onarımların gerçekleştiği hayatımızın üçte birini kapsayan önemli ve aktif bir süreçtir." ifadelerini kullandı.

Medicana Kadıköy Hastanesi'nden yapılan açıklamada Karlıkaya, uykusuzluğun ne olduğunu ve nasıl başa çıkılması gerektiği konusunda bilgi verdi.

Uykusuzluk çeken insanların uykuya dalmada sıkıntı yaşadıklarını, sık uyandıklarını ya da uyandıklarında kendilerini dinlenmiş hissedemediklerini aktaran Karlıkaya, "Uykusuzluk her zaman bir kişinin uyku saatleri ile ilgili değildir. Herkesin farklı bir uyku süresine ihtiyacı olsa da yapılan çalışmalarda en sağlıklı uyku süresi 7 saat olarak belirlenmiştir. İyi uyku beyin sağlığı, mutluluk, uzun yaşam ve en önemlisi iyi bir yaşam kalitesi için önemli. Uyku fizyolojik onarımların gerçekleştiği hayatımızın üçte birini kapsayan önemli ve aktif bir süreçtir." değerlendirmesinde bulundu.

Karlıkaya, özellikle 4 saatten daha az veya 10 saatten daha fazla uyumanın yaşam süresini olumsuz etkilediğini bildirdi.





- "Sinirli ve depresyon hali uykusuzluğunuz yüzünden olabilir"





Uykuya ilişkin sıkıntıların neden olduğu sorunlara değinen Karlıkaya, "Uykuya dalma veya uykuda sorun, gün boyunca yorgun veya uykulu hissetme, unutkanlık, baş ağrısı, huysuz, endişeli, sinirli veya depresyon varlığı, konsantrasyon eksikliği, kolay hata yapma veya sık kaza yapmak, endişe gibi durumlar uykusuzluğunuza bağlı nedenler olabilir." ifadelerini kullandı.

Bu belirtilerin kişinin günlük yaşantısını, sağlığını, ilişkilerini veya çalışma hayatını etkileyebileceğini vurgulayan Karlıkaya, "Uykusuzlukla başvurunuzda doktorunuz uykusuzluğa neden olabilecek sebepleri araştırır. Fiziki muayenenin ardından gece uykusuzluğunun takip edildiği bir günlük tutmanızı isteyebilir. Bazı durumlarda kan testleri, EEG, Polisomnografi veya Aktigrafi gibi özel uyku testleri planlanabilir." bilgilerini verdi.

Karlıkaya, yatmadan 1-2 saat önce sıvı alımının durdurulması gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Her gün aynı saatte yatmaya gidin ve her gün aynı saatte kalkın, gündüz yeterince gün ışığı almaya çalışın, her akşam için bir rutin oluşturun, aynı saatte duş alma, diş fırçalama, müzik dinleme gibi, yatağınızı uyku ve cinsel aktivite dışında bir amaçla kullanmayın, yatağa yattıktan sonra uyuyamıyorsanız 20 dakika sonra yatağınızdan kalkın, oda değiştirin ve ekransız bir aktivite seçerek, uykunuz gelince tekrar deneyin, sürekli saati takip etmeyin, kahve, çay ve diğer kafein içeren içecekleri (çikolata, kola) saat 15.00’ten sonra tüketmemeye çalışın, sık uyanıyorsanız, yatmadan 1-2 saat önce sıvı alımını durdurun, fazla alkol kullanımından kaçının, uykuya yardımı olduğu düşünülebilir ancak ilk başta sizi uygun hale getirse de gece daha sonra uykunuzu bozar, özellikle akşamları sigara içmekten kaçının, gündüz kestirmemeye çalışın, mutlaka gerekiyorsa kısa süreli kestirin ve saat 15.00’i geçirmeyin, yatak odanızın karanlık, serin, sessiz olduğundan emin olun, stres yaratan etkenlerden, mümkünse arının, düzenli egzersiz yapın ancak egzersizi yatmadan 3-5 saat önce bitirmiş olun, uykuya dalmayı zorlaştıracak tüm elektronik cihazları (televizyon-bilgisayar-akıllı telefon-tablet) yatmadan 2 saat önce kullanmayı bırakın."