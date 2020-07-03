GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ATSO'nun olağan meclis toplantısına katıldı:

"(Kovid-19'da normalleşme süreci) İhracatımız artmaya başladı hızlı bir şekilde, üretim kapasitemiz aynı şekilde artıyor, çarklar dönmeye başladı" - "Gelecek sene mart ayında inşallah Antalya Diplomasi Forumu ile Antalya'nın marka değerini artıracağız. An

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ATSO'nun olağan meclis toplantısına katıldı:
Ekonomi
12 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları

ANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirlerin esnetilmesiyle ihracatın ve üretimin arttığını belirterek, "Çarklar dönmeye başladı." dedi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasından (ATSO) yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, odanın olağan meclis toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.

Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle küresel çapta eşi benzeri görülmemiş bir dönem yaşandığını ifade etti.

Hedeflerinin, Türkiye'nin bu süreçten en az şekilde etkilenerek çıkması olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili tüm kesimlerin büyük gayret gösterdiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Dışişleri Bakanlığı olarak yoğun bir diplomasi trafiği sürdürüyoruz. Özellikle bu dönemde G20 ve Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlarla yaptığımız temaslarda ticaretin önündeki engelleri kaldırmamız gerektiğini söyledik. Özellikle lojistik konusundaki engellerin kalkması konusunda, tedarik zincirlerinin engellenmemesi, kargo trafiğinin sürdürülmesi, uluslararası taşımacılığın normal seyrinde devamı için yoğun çaba sarf ediyoruz."

Salgın nedeniyle Çin'e yönelik bir güven problemi yaşandığına işaret eden Çavuşoğlu, bu durumun Türkiye için bir fırsat olabileceğini bildirdi.

Çavuşoğlu, ülkelerin artık tedarik kaynaklarını zenginleştirmek ve çeşitlendirmek istediğini belirterek şunları söyledi:

"En yakın, en hızlı şekilde tedarik sağlamak için alternatiflere yönelecekler. Böyle bir durumda da nereden bakarsanız bakın, hangi kriteri koyarsanız koyun Türkiye ve Antalyamız bu alternatiflerin içinde olacak. Bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım. İhracatımızın artması ve yeni küresel üretim merkezlerinin olması için gayret sarf ediyoruz. Memnuniyetle söylemek isterim ki ihracatımız artmaya başladı hızlı bir şekilde, üretim kapasitemiz aynı şekilde artıyor, çarklar dönmeye başladı. Ama bu istediğimiz seviyeye gelinceye kadar da bu desteği devam ettirmemiz gerekiyor. Yurt dışında da yavaş yavaş yeni normale geçildi. Türk firmaların kazanması için çaba sarf ediyoruz. İhracatımızın artması, yurt dışındaki yatırımların artması için bu çabalarımızı sürdüreceğiz."

- Antalya Diplomasi Forumu

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin dünyanın 5. büyük diplomasi ağına sahip ülke olduğunu dile getirerek, dünyanın her yerindeki fırsatları derleyip, kurumlara gönderdiklerini, Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika'da hangi alanda ne tür fırsatlar olduğuna ilişkin bir kitap hazırlandığını ifade etti.

Dünyanın nereye doğru ilerlediğine ilişkin de çalışmalar yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Kovid-19 sonrası küresel sistemle ilgili eski sorunlar yeni trendlerle ilgili sadece Türk aydınların görüşleriyle yetinmedik. Nobel ödüllü düşünürler, eski devlet başkanları ve her etnik gruptan ve dini görüşten önemli kişilerden makale istedik. Görüşlerini bize gönderdiler. Kovid-19 sonrası dünya, iş birliği mi rekabet mi? İnşallah bu eserleri sizlerle de paylaşacağız. Bu yıl hayata geçmesi planlanan Antalya Diplomasi Forumu pandemi dolayısıyla yapılamadı. Antalya Diplomasi Forumu olarak dünyanın önemli kuruluşlarıyla ortak video konferanslar düzenledik. Gelecek sene mart ayında inşallah Antalya Diplomasi Forumu ile Antalya'nın marka değerini artıracağız. Antalya tıpkı Davos gibi uluslararası siyasette de marka bir şehir olacak."

- "Dijitalleşme ve dijital diplomasi her zamankinden daha önemli"

Çavuşoğlu, geçen sene pandemi öncesi Büyükelçiler Konferansı'nda yeni inisiyatif olarak dijital diplomasiyi açıkladıklarını hatırlatarak şunları ifade etti:

"Antalya Diplomasi Forumu'nu gerçekleştirseydik, ana teması dijital çağda diplomasi olacaktı. Gelecek sene de bu ana temayı koruyacağız. Çünkü bu pandemi gösterdi ki dijitalleşme ve dijital diplomasi her zamankinden daha önemli. Diğer taraftan Antalya'da teknoloji kenti oluşturma projemizi eskiden açıklamıştık, boş bir seçim vaadi değildi. Antalya'nın tarım, turizm ve ticaretin dışında gerçekten bir teknoloji şehri olması gerek. İstanbul'dan sonra tek alternatif bu anlamda Antalya'dır. Antalya tüm özelliklere sahiptir, bunu birlikte sizlerin desteğiyle başaracağız. Şu anda milletvekili arkadaşlarımızla da bu konuda çalışıyoruz."

Çavuşoğlu, konuşmasının ardından meclis üyelerinin sorularını yanıtladı.

- "Hükümetin kredi ve istihdam destekleri can simidi oldu"

ATSO Başkanı Davut Çetin de Türkiye'nin, Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de önemli bir mücadele verdiğini, Avrupa Birliği (AB) ve Almanya'nın seyahat kısıtlamalarını kaldırması için de ciddi bir diplomasi yürütüldüğünü bildirdi.

Çetin, pandemi sürecinde hükümetin kredi ve istihdam desteklerinin can simidi olduğuna dikkati çekti.

Salgının etkilerinin turizmde, eğitim sektöründe, yeme, içme ve perakendede halen devam ettiğini belirten Çetin, bu dönemde üretim, ihracat ve yatırımda en iyi performansı tarım sektörünün gösterdiğini, yaş meyve sebze ihracatının 6 ayda yüzde 27 arttığını söyledi.

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da 2 cadde ve 3 sokak karantinaya alındı
ISPARTA İŞLKUR'DAN DUYURU HABERİ: 1 AY DAHA UZATILDI
MEB'den son dakika Pedagojik formasyon açıklaması
ISPARTA’DA OKUMA ALIŞKANLIĞI HER GECEN GÜN ARTIYOR
ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DEN YENİ İNDİRİM KAMPANYASI
CİHAN ŞAMPİYONU MAHMUT DEMİR'DEN BAŞKAN VELİ GÖK'Ü ZİYARET
Isparta'da trafik denetimlerinde ceza yağdı
AYM’den sevindiren emeklilik kararı! Meclis'e bildirildi
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU: TYP
Aranan 37 şahıs Isparta'da yakalandı
Isparta'da geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonları
Isparta'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Isparta'da cep telefonu gasbettiği iddia edilen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı
Bu fırsatçılara paranızı kaptırmayın! Önemli uyarı: Kimseye ayrıcalık yok
Salda Gölü'nde atlı jandarma birliği göreve başladı
BAKA, Vali Yazıcı başkanlığında Antalya'da toplandı
Türkiye'de bir ilk üretime hazır!
Güleda Cankel cinayetiyle ilgili davanın üçüncü duruşması yapıldı
Resmi açıklama geldi! 3 ay zam yapılmayacak
Isparta'daki dolandırıcılık olayı
DENEME AMAÇLI DİKİLMİŞTİ ISPARTA'DA KÖYÜN GEÇİM KAYNAĞI OLDU
BİLİMSEL OLARAK ŞİFA KAYNAĞI OLDUĞU İSPATLANDI
Isparta'da karantinaya uymayanlara ceza geliyor
Akaryakıta ikinci indirim geliyor...
Bankacılıkta bir dönem daha bitiyor Artık gitmeye gerek kalmayacak
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çocuk kreşi, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA bilgisayar aksesuarları, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Trafik Kazası: Isparta'da otomobil şarampole devrildiTrafik Kazası: Isparta'da otomobil şarampole devrildi26 Haziran 2020
Adıyaman Çiğköftecisi Nilgün Usta'da şok kampanya!Adıyaman Çiğköftecisi Nilgün Usta'da şok kampanya!26 Haziran 2020
Isparta'da karantinaya uymayanlara ceza geliyorIsparta'da karantinaya uymayanlara ceza geliyor27 Haziran 2020
DENEME AMAÇLI DİKİLMİŞTİ ISPARTA'DA KÖYÜN GEÇİM KAYNAĞI OLDUDENEME AMAÇLI DİKİLMİŞTİ ISPARTA'DA KÖYÜN GEÇİM KAYNAĞI OLDU28 Haziran 2020
Emeklilere çifte müjde haberler peş peşe geldiEmeklilere çifte müjde haberler peş peşe geldi27 Haziran 2020
Bankacılıkta bir dönem daha bitiyor Artık gitmeye gerek kalmayacakBankacılıkta bir dönem daha bitiyor Artık gitmeye gerek kalmayacak27 Haziran 2020
Akaryakıta ikinci indirim geliyor...Akaryakıta ikinci indirim geliyor...27 Haziran 2020
BİLİMSEL OLARAK ŞİFA KAYNAĞI OLDUĞU İSPATLANDIBİLİMSEL OLARAK ŞİFA KAYNAĞI OLDUĞU İSPATLANDI28 Haziran 2020
Burdur'da doğal hayatı anlatan merkezdeki heykellere maske takıldıBurdur'da doğal hayatı anlatan merkezdeki heykellere maske takıldı28 Haziran 2020
Isparta'daki dolandırıcılık olayıIsparta'daki dolandırıcılık olayı29 Haziran 2020
Burdur'da YKS'ye geç kalan iki öğrenciyi polis ekipleri sınava yetiştirdiBurdur'da YKS'ye geç kalan iki öğrenciyi polis ekipleri sınava yetiştirdi28 Haziran 2020
Burdur'da mazot, akü ve su motoru çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandıBurdur'da mazot, akü ve su motoru çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı28 Haziran 2020
ISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU: TYPISPARTA İŞKUR'DAN ÖNEMLİ DUYURU: TYP01 Temmuz 2020
Türkiye'nin mis kokulu mor tarlaları görsel şölen sunuyorTürkiye'nin mis kokulu mor tarlaları görsel şölen sunuyor29 Haziran 2020
ISPARTA'DA MUHTEŞEM BİR DOĞA HARİKASIISPARTA'DA MUHTEŞEM BİR DOĞA HARİKASI29 Haziran 2020
Futbol: TFF 1. LigFutbol: TFF 1. Lig29 Haziran 2020
Resmi açıklama geldi! 3 ay zam yapılmayacakResmi açıklama geldi! 3 ay zam yapılmayacak30 Haziran 2020
Bu fırsatçılara paranızı kaptırmayın! Önemli uyarı: Kimseye ayrıcalık yokBu fırsatçılara paranızı kaptırmayın! Önemli uyarı: Kimseye ayrıcalık yok30 Haziran 2020
“Isparta’daki güzellikler adına bu bir başlangıç”“Isparta’daki güzellikler adına bu bir başlangıç”30 Haziran 2020
Isparta'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulunduIsparta'da yalnız yaşayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu01 Temmuz 2020