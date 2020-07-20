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BEE'O Anadolu yayla çiçek ham balı dünyanın en kaliteli balı seçildi

2020 Londra Bal Yarışmasında, BEE'O yayla çiçek ham balı, üstün kalite ve lezzeti ile birinci olarak, altın madalyaya layık görüldü - BEE'O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı: - "Bu balların kalitesi ve lezzeti dünyanın

BEE'O Anadolu yayla çiçek ham balı dünyanın en kaliteli balı seçildi
Ekonomi
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İSTANBUL - BEE'O yayla çiçek ham balı, Londra Bal Yarışması'nda altın madalya kazandı.

BEE'O Propolis'ten yapılan açıklamaya göre, her yıl düzenlenen Londra Bal Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Yarışma kapsamında geçen yıl Muğla ham çam balı ile altın madalya kazanan BEE'O, bu yıl da Anadolu yayla çiçek balı ile ödüle layık görüldü.

Dünya çapında birçok bal üreticisinin katıldığı yarışmada, ürünler jüri tarafından kalite ve koku, doku, lezzet ve ağız hissi gibi duyusal özelliklerine göre değerlendirildi.

Yeni Zelanda, İspanya, Norveç ve Yunanistan gibi farklı ülkelerden bal üreticilerinin katıldığı yarışmada yüzlerce farklı bal çeşidi yarıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BEE'O Propolis Genel Müdürü Gıda Yüksek Mühendisi Aslı Elif Tanuğur Samancı, altın madalyaya layık görülmelerinin kendileri için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Samancı, BEE'O olarak dünyada ilk olan, "Sözleşmeli Arıcılık" modeli ile çalıştıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Bu model ile kovandan sofraya yüzde 100 izlenebilir ve kontrollü üretim sağlamak mümkün oluyor. Türkiye genelindeki 4 bin sözleşmeli arıcımız ve 450 bin arı kovanımız ile pestisit uygulanmayan tamamen doğal ortamlarda, yüksek yaylalarda, ormanlarda, iyi arıcılık uygulamaları prensiplerine göre üretim yapabiliyoruz.

Anadolu toprakları endemik bitkiler açısından dünyanın en zengini. Bu çok özel floradan da çok kaliteli bal, polen, propolis, arısütü ve arı ekmeği elde ediliyor. Bu balların kalitesi ve lezzeti dünyanın hiçbir bölgesinde olmayan üstünlükte. Bu ödül ile Anadolu yayla ham balının farkı ispatlanmış oldu. Ülkemizin arıcılık potansiyeli çok yüksek. Biz de Anadolu'da arıcılığı geliştirmek için, her geçen gün büyüyen bir aşkla çalışmaya devam ediyoruz."

BEE'O Propolis Genel Müdürü Samancı, Anadolu arı ürünlerini bir dünya markası yapma hedefiyle çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

Yaptıkları projeler ve geliştirdikleri ürünlerle ulusal ve uluslararası arenada toplamda 33 farklı ödüle layık görüldüklerini belirten Samancı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"33'üncü ödülümüz bu yıl Londra'dan Dünya Bal yarışmasından geldi. Bu başarının arkasında emek, deneyim, uzmanlık ve ekip çalışması var. Bu ödüllere layık görülmemizde emeği geçen başta arıcılarımız ve çalışanlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza çok teşekkür ederiz.

Anadolu arı ürünlerinin farkını dünyaya anlatmaktan, balımızın kalitesini ve farkını tüm dünyaya duyurmaktan dolayı çok mutlu ve onurluyuz. Türkiye'nin değerlerini yurt dışına daha çok tanıtabilmek adına çalışmaya devam edeceğiz."

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