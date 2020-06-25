ANKARA - Aydem Elektrik Perakende Satış AŞ ve Gediz Elektrik Perakende Satış AŞ, elektrik fatura borcuna 9 aya varan taksit imkanı sağlıyor.

Aydem ve Gediz Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Aydın, Denizli, Muğla'da hizmet veren Aydem Elektrik ile İzmir ve Manisa'da faaliyet gösteren Gediz Elektrik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde elektrik faturalarını ödeyemeyen müşterileri için kredi kartına 9 aya varan taksit imkanı sunuyor.

Bu imkandan yararlanmak isteyen müşteriler, 1 Temmuz'dan önce müşteri ilişkileri merkezlerinden veya online İşlemlerden taksitlendirme işlemi yapabilecek.











