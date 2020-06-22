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Aort genişlemesine EVAR tedavisi

Hem karnında hem kasığında aort anevrizması (genişleyen damarlar) olduğu tespit edilen 77 yaşındaki İbrahim Şap'ın aort damarındaki çift anevrizma, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun tarafından gerçekleşti

Aort genişlemesine EVAR tedavisi
Ekonomi
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İSTANBUL - Hem karnında hem kasığında aort anevrizması (genişleyen damarlar) olduğu tespit edilen 77 yaşındaki İbrahim Şap'ın aort damarındaki çift anevrizma, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun tarafından gerçekleştirilen ameliyatsız kapalı yöntem EVAR ile onarıldı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Edirne'de yaşayan 77 yaşındaki İbrahim Şap'ın fıtık ağrısının, ileri derecede çift aort anevrizması olduğu anlaşıldı.

Hem karnında hem kasığında aort anevrizması olduğu tespit edilen hastanın aort damarındaki çift anevrizma, Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Boztosun tarafından gerçekleştirilen ameliyatsız kapalı yöntem EVAR ile onarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İbrahim Şap, göbeğinde bir şişlik olduğunu, hastaneleri sevmediği için doktora gitmek istemediğini, sonra şiddetli bir ağrı hissettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sanki kalbim kasığımda atıyordu. Önce fıtık rahatsızlığı yüzünden ameliyat olacağımı sandım. Oğlum Eren ile doktora gittiğimizde aort anevrizması olduğu bilgisini verdiler. Ailece çok şaşırdık. Bana 'kalp damarların genişledi ve büyüme yaptı' dediler. Hem karnımda hem kasığımda balonlaşma varmış. Edirne'de bunun tedavisini bulamadık. Daha önce yakınlarımızı da tedavi eden, onları sağlığına kavuşturan Prof. Dr. Bilal Boztosun ile vakit kaybetmeden iletişime geçtik. Çünkü aort anevrizması, sessizce ilerleyebilirmiş. Prof. Dr. Bilal Boztosun, zaman kaybetmeden gelmemizi ve acilen operasyona almaları gerektiğini söyledi. Oğlum ile yola koyulduk. Operasyon çok kısa sürdü. Yaklaşık 2 saat sonra bitmişti. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum."


- "65 yaş üstü için EVAR yöntemi daha çok tercih ediliyor"


Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun da hem kasığında hem de karın kısmında ileri derecede aort genişlemesi tespit ettikleri 77 yaşındaki İbrahim Şap'a, yaşı ve ameliyat riskleri nedeniyle kapalı bir yöntem olan EVAR tedavisini uyguladıklarını bildirdi.

Boztosun, işlem sonrası hastaları bir günde taburcu edebildiklerini aktararak, "Enfeksiyon değerleri nedeniyle hastamızı 4 gün boyunca hastanede kontrol altına aldık. Şimdi şifa ile taburcu ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Vücutta bazen hiçbir belirti vermeyen "anevrizma" dedikleri, aort damarının genişlemesi ve yırtılması ile karşılaşabildiklerini belirten Boztosun, tedavi yöntemlerinin, hastanın tıbbi geçmişine ve yaşına göre açık cerrahi veya kapalı yöntemle gerçekleştirildiğini ancak 65 yaş altındaki risk faktörü düşük olan hastalarda değerlendirilme sonucu açık ameliyat, 65 yaş üstü için ise kapalı olan EVAR yönteminin daha çok tercih edildiğini bildirdi.

Kalpten çıkarak tüm vücuda kan pompalayan aort damarının karın içerisindeki kısmında sıklıkla görüldüğünü aktaran Boztosun, şunları kaydetti:

"Anevrizma; damarların genişlemesi, çapının artması ve balonlaşmasıdır. Anevrizmalar, vücudun bütün damarlarında oluşabilir. Anevrizmanın yırtılması ve bir iç kanamaya sebebiyet vermesi ölümcül olabilir. Çoğunlukla anevrizma nedeni damar sertliği, yani aterosklerozdur. Aile ve akrabalarda anevrizma varlığı, hipertansiyon, sigara kullanımı, bacaklarda damar hastalıkları, kan yağlarının yüksekliği ve erkek cinsiyet ana nedenleridir. Mevcut bilgilere göre, erkeklerde kadınlara göre 2 kat daha fazla ve 60 yaş üzerindeki erkeklerde yüzde 3-15'e kadar görülebiliyor."

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