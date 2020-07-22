ANTALYA - Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, silajlık mısırın tonunu 250 liradan alacaklarını bildirdi.

Yavuz, yazılı açıklamasında, buğday alım fiyatını 1,66 kuruş olarak belirlediklerini ve Türkiye'de en yüksek rakamı açıklayan Birlik olduklarını belirtti.

Silajlık mısır alımı için de fiyat belirlediklerini aktaran Yavuz, "ANTBİRLİK, silajlık mısır üreticisinin dört gözle beklediği 2020 yılı fiyatını, tonu 250 lira olarak açıkladı. Bu, Türkiye'de en yüksek rakam. Rekor fiyatlar açıklayarak çiftçinin yüzünü güldürüyoruz." ifadelerini kullandı.

ANTBİRLİK'in yaptığı yatırımlar ve fiyat politikası ile ülke ve bölge çiftçisinin takdirini, güvenini kazandığını vurgulayan Yavuz, ülke tarımının ve çiftçinin gelişmesini, kalkınmasını istediklerini kaydetti.

Bölgede lider kurum olduklarını ifade eden Yavuz, "Uyguladığımız fiyat politikalarıyla çiftçimize alın terinin karşılığını hakkı ile veriyoruz. Hizmetimizin karşılığı da bize güven, destek ve dualarla dönüyor, bu bize yetiyor." değerlendirmesinde bulundu.



