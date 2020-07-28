İSTANBUL - Altınyıldız Classics'in farklı tarzların ve renklerin birleşimiyle zenginleşen enerjisi yüksek tasarımları, yaz sıcaklarında rahatlığı zirveye taşıyor.

Altınyıldız Classics'in açıklamasına göre, şirket, yaz sıcakları ve tatili için rahat önerilerde bulunuyor.

Neon sarı ve pembe gibi detaylarla zenginleşen sezon trendi renklerde polo tişörtlerle rahat saatler geçirdikten sonra, akşam saatlerinde kombinde somondan açık yeşile uzanan renk paletinde bir keten gömlek ya da rengarenk çiçeklerin tamamladığı print gömlek tercih ederek birkaç dakika içerisinde havayı değiştirmek mümkün olabilecek.

Altınyıldız Classics'in tekne stilinden ilham alarak marin temasını yansıtan şortları, rahatlıkla tercih edilebilecek kurtarıcı parçalar arasında ilk sırada yer alıyor.

Plaj havlusu ise plajda en çok ihtiyaç duyulanlar arasında bulunuyor. Şirketin marin ve doğa temalı plaj havluları, canlı renkleriyle yazın dinamizmini plaj tarzına yansıtıyor.

Tatillerin olmazsa olmazı valizler de farklı boy ve renk çeşitleriyle Altınyıldız Classics'te müşterilere sunuluyor