İSTANBUL - Alarko Holding'in "Alyat Teknoloji Yatırımları Holding Anonim Şirketi'" unvanı ile kurduğu yeni şirketi bugün İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edildi.

Alarko Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada, "Alarko Holding AŞ Yönetim Kurulu tarafından, yerli veya yabancı her türden sermaye şirketlerinin sermayesine iştirak etmek, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin yerli ve yabancı her nevi hisse senetlerini ve sermaye piyasası araçlarını satın almak, satmak üzere 10 milyon lira sermayeli bir anonim şirket kurulmasına karar verildiği daha önce kamuoyuna duyurulmuştu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu şirketin ''Alyat Teknoloji Yatırımları Holding Anonim Şirketi'' unvanı ile kurulduğu ve bugün İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edildiği bildirildi.



