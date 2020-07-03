İSTANBUL - AKO Akü, kendi alanında dünyanın en önemli sektörel buluşmalarından olan ve bu yıl online gerçekleştirilecek 17. Avrupa Kurşun Akü Konferansı’na davet edildi.

AKO Akü'den yapılan açıklamaya göre, AKO Akü’nün, özellikle start-stop teknolojili araçlar için yapılan Ar-Ge ve ürün çalışmalarının bu teknolojinin gelişimine sağladığı katkı nedeniyle bu konferansta bir sunum gerçekleştirmesi, sektör temsilcileri ve organizatörlerce istendi.

AKO Akü’nün yüzde yüz yerli yatırım ve yerli Ar-Ge ile geliştirdiği yeni nesil EFB Aküler (Enhanced Flooded Battery-Geliştirilmiş Sulu Akü) tüm start&stop teknolojili araçlarda kullanıma uygun üstün özelliklerle dikkati çekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Akü Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender, AKO Akü Ar-Ge merkezinde yürütülen laboratuvar testlerinde elde edilen sonuçları seri üretime dönüştürmek üzere çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Start-stop araçlarda bulunan EFB akünün morfolojik yapısı değiştirilerek ömrü boyunca performansının güç kaybetmeden etkin olmasını sağlıyor. Performans açısından yaklaşık 5 yıl boyunca Stop-Start performansını yüzde 80'lerin altına düşürmeden sağlaması öngörülen bu gelişim, start-stop teknolojisi için dikkat çeken bir adım olarak kabul görüyor. Bu gelişimi, küresel sektöre anlatmamız amacıyla, bu yıl online yapılacak olan 17. Avrupa Kurşun Akü Konferans ve Fuarında bir sunum yapmak için davet edildik.” ifadelerini kullandı.

Büyükkalender, EFB akülerin, elektrikli araçlara geçiş dönemi öncesi en iyi akü teknolojisi olarak kabul gördüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde standart starter akülerin büyük oranda EFB teknolojili akülere dönüşmesi öngörülüyor. AKO Akü üretim tesisimizin Matrix Press teknolojisiyle rekabetten ayrışan altyapısı, kuruluş aşamasında EFB teknolojisine uyumlu olarak tasarlanmıştı ve şimdi bu yeni nesil aküleri tüketiciye sunuyoruz.

Akülerimizin, çevrim sayısı ve tekrar marş basma sayısında rekabete oranla çok üstün performans sergilediğini testlerle belirledik. Yeni nesil EFB teknolojisine uygun akülerimizle, ülkemizde yeni model araçlarla birlikte günden güne büyüyen ihtiyacı en kaliteli ürünle karşılıyoruz. EFB Akülerimizin, ihracat pazarlarımızda, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere gelişmiş ekonomiye sahip ülkelerde rekabet gücümüzü artıracağına inanıyoruz.”