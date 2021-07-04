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Türkiye’ye "Burdur" modeli

Burdur Teke Yöresi 6. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı, ilk gün törenle kapılarını açtı Burdur Fuarı, gün boyu ziyaretçi ağırladı

Türkiye’ye "Burdur" modeli
BURDUR
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Türkiye’ye "Burdur" modeli
 
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, üniversite olarak Burdur’u, tarım teknolojilerinin geliştirilmesinde bir araştırma merkezine dönüştürmek için yola çıktıklarını söyledi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile üç üniversitenin işbirliğindeki bu girişimi "Geri dönüşü olmayan yol" olarak anlatan Rektör Prof. Dr. Korkmaz "İnanıyoruz ki Türkiye'ye model olacak" dedi.
 
GL Platform tarafından Burdur’da düzenlenen Teke Yöresi 6. Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Teknolojileri ve Yem Fuarı ikinci gününde ziyaretçi akınına uğradı. Fuarları ekonominin barometresi olarak tanımlayan Prof. Dr. Korkmaz “Tarım, hayvancılık ve gıda sektörleri dünyanın en stratejik sektörleri arasında. Gıda sektöründe sorunlar olduğunda diğer tüm bileşenler krizle karşı karşıya kalır” dedi. 
 
4 yıl önce başladı
Türkiye’nin ekonomik yapısı itibariyle tarımsal üretim hasılasında Dünya’da 7. sırada olduğunu, Avrupa’nın da en iyileri arasında yer aldığını söyleyen Korkmaz, üniversite olarak dört yıldır bölgesel kalkınma odaklı bir proje yürüttüklerini, bu proje doğrultusunda gerçekleştirdikleri saha çalışmalarındaki üç önemli noktaya dikkat çekti. Prof. Dr. Korkmaz "“Birincisi tarımsal ölçek. Üretimde, ölçek ne kadar büyürse sorunlar da o kadar azalır. Bu ölçeği nasıl büyütebiliriz, kooperatiflerimizi nasıl güçlendiririz, girişimcilerin birlikte iş yapma modeli nasıl geliştirebiliriz diye düşünmeliyiz. İkincisi eğitim. Yaşamsal öneme sahip. Üreticilerimiz eğitimden asla vazgeçmemeli. Üçüncüsü ise tarımsal teknoloji ve dijitalleşme. Bu yaklaşımı, Tarım ve Hayvancılık 4.0 diye isimlendiriyoruz. Hacettepe ve Kırklareli Üniversitesi ile güçlü bir konsorsiyum olarak Tarım Hayvancılık Teknolojileri ve Dijitalleşme Ortak Araştırma Merkezi’ni kurduk.  Burdur’u ve üniversitemizi Tarım ve Hayvancılık 4.0’ın merkezi konumuna sokacak çalışmalar yapıyoruz. Bu, geri dönüşü olmayan bir gelişim yolu” dedi.
 
En değerli hazinemiz ‘su’
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan Demirok ise pandemi döneminde tarımın önemini bir kez daha anlaşıldığına değinerek “Bu süreçte üretim, tedarik ve lojistik zincirlerinde hiçbir aksama yaşanmadı. Kimse raflara saldırmadı, bu bizim kapasitemizin göstergesidir” dedi. Önümüzdeki 50 yıllık dönemde iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle zor günlerin yaşanabileceğini söyleyen Demirok “Tüm dünyanın gündeminde bu sorun var, ortak hazinemiz su. Olmazsa olmazımız suyun kullanımı konusunda bilinçlenmeliyiz” diye konuştu. 
 
‘Kaliteli’ süt üretimi artırılmalı
Demirok, Burdur’un sahip olduğu küçük tarımsal arazi varlığına rağmen, bu açığı hayvancılıkla kapattığını, milli gelirdeki payının oldukça yüksek olduğunu söyledi. Burdur’da 400 bin tona yakın ‘kaliteli’ çiğ süt üretimi yapıldığına dikkat çeken Demirok “Türkiye’de 15 yıl önce 12 milyon ton süt üretilirken bugün 23 milyon ton üretiliyor. Artık üretimi artırma hedefimizin yerini ‘kaliteli’ çiğ süt üretimi hedefi aldı. Süt fiyatlarının kaliteye göre fiyatlandırma esasını gündeme getirdik, Burdur burada da kalitesiyle öne çıkacak. Tam da bu noktada verdikleri destekler ve kalkınma projeleri için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine teşekkür ederiz” dedi.
 
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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz


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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz


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Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Burhan Demirok


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Burdur Fuarı, gün boyu ziyaretçi ağırladı


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Burdur Fuarı, gün boyu ziyaretçi ağırladı
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